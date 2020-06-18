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18 июня 2020, четверг, 11:24 197
Судебная власть 2020-06-18T11:30:02+03:00
Українські Новини
Заявление Венедиктовой о переносе суда над Порошенко рассмотрят на самом заседании

Заявление Венедиктовой о переносе суда над Порошенко рассмотрят на самом заседании

Елена Новикова
Печерский райсуд Киева, мера пресечения, Петр Порошенко, Ирина Венедиктова, Виталий Чергавый, Перенос заседания
Петр Порошенко. Фото: Twitter/@poroshenko
Петр Порошенко. Фото: Twitter/@poroshenko

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова обратилась в Печерский районный суд Киева просьбой о переносе заседания по избранию меры пресечения бывшему президенту Петру Порошенко, в то время, как пресс-секретарь Порошенко заявляет, что экс-президент перенес похороны отца из-за необходимости быть в суде. Суд рассмотрит заявление Венедиктовой о переносе заседания по избранию меры пресечения бывшему президент Петру Порошенко на самом заседании в 15:15.

Об этом Українським Новинам сообщил пресс-секретарь суда Виталий Чергавый.

"Такие вопросы решаются самим следственным-судьей на самом заседании, иначе будет нарушен процессуальный порядок",- сказал пресс-секретарь.

По его словам, ходатайство Генпрокуратуры о переносе заседания - это ее право, но суд должен рассматривать такие вопросы в процессуальном порядке.

Как сообщали Українськi Новини, Офис генпрокурора просит суд арестовать Порошенко с залогом 10 млн гривен.

Также 16 июня умер Алексей Порошенко — отец Петра Порошенко.

Ранее Офис генерального прокурора сообщил о подозрении бывшему президенту Петру Порошенко. Подозрение касается незаконного назначения Сергея Семочко замглавы Службы внешней разведки.

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Заявление Венедиктовой о переносе суда над Порошенко рассмотрят на самом заседании
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