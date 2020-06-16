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16 июня 2020, вторник, 17:50 83
Силовые структуры 2020-06-16T18:15:01+03:00
Українські Новини
Офис генпрокурора просит суд арестовать Порошенко с залогом 10 млн гривен

Офис генпрокурора просит суд арестовать Порошенко с залогом 10 млн гривен

Надежда Комендантова
Арест, подозрение, Петр Порошенко, Денежный залог, Офис Генпрокурора
Петр Порошенко. Фото: Twitter/@poroshenko
Петр Порошенко. Фото: Twitter/@poroshenko

Офис генерального прокурора просит Печерский районный суд Киева избрать бывшему Президенту Петру Порошенко, которому сообщили о подозрении, меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в размере 10 млн гривен.

Об этом Українським Новинам сообщили в Офисе генпрокурора.

"Арест и залог 10 млн гривен", - сообщило ведомство.

Ходатайство будет рассмотрено 18 июня.

Как сообщали Українськi Новини, Офис генпрокурора сообщил Порошенко о подозрении в подстрекательстве главы Службы внешней разведки (СВР), которое привело к незаконному назначению первым заместителем СВР Сергея Семочко.

Тем временем, Порошенко пытался покинуть здание ГБР, когда ему сообщали о подозрении. А после "побега" из Госбюро расследований Порошенко ворвался к генпрокурору Ирине Венедиктовой. Она считает целью визита экс-президента Петра Порошенко в Офис генпрокурора создание очередного шоу.

 

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Офис генпрокурора просит суд арестовать Порошенко с залогом 10 млн гривен
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