подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
ONLINE
18.06.20 16:00 Круглый стол: "Дистанционная торговля лекарственными препаратами: польза или опасность для украинских граждан"

18 июня 2020, четверг, 15:26 272
Общество 2020-06-18T17:00:03+03:00
Українські Новини
Больше двух тысяч сторонников Порошенко протестуют у суда против "политического преследования"

Больше двух тысяч сторонников Порошенко протестуют у суда против "политического преследования"

Кира Молчанова
Киев, Печерский суд, мера пресечения, Петр Порошенко

Более 2,5 тыс. сторонников бывшего Президента Петра Порошенко, который перенес похорошы отца из-за судебного слушания, протестуют у здания Печерского районного суда Киева протестует против "политического преследования" депутата.

Об этом сообщает корреспондент Українських Новин с места события.

Акция началась около 14:00, сторонники Порошенко подошли к зданию Печерского суда, а полиция перекрыла движение на улице Владимирской.

Среди протестующих сторонники фракции "Европейская солидарность" и общественного объединения "Справа громад".

Протестующие держат флаги и транспаранты вышеуказанного объединения, а также плакаты с надписями "диктатор" на фоне фотографий Президента Владимира Зеленского.

Среди присутствующих депутатов Верховной Рады на митинге София Федина ("Евросолидарность"), а также жена Порошенко Марина.

Обстановка спокойная, протестующие скандируют: "Зелю геть!", правонарушений замечено не было.

Сторонники Порошенко под Печерским судомСторонники Порошенко под Печерским судом

Плакаты сторонников ПорошенкоПлакаты сторонников Порошенко

На пороге Печерского суда толпа людейНа пороге Печерского суда толпа людей

Группа поддержки Порошенко в несколько тысяч человекГруппа поддержки Порошенко в несколько тысяч человек

Поддержка Порошенко пришла с плакатами. Фото: пресс-служба Поддержка Порошенко пришла с плакатами. Фото: пресс-служба "Европейской солидарности"

Перед Печерским судом люди с украинскими и крымско-татарскими флагами. Фото: пресс-служба Перед Печерским судом люди с украинскими и крымско-татарскими флагами. Фото: пресс-служба "Европейской солидарности"

Больше двух тысяч человек пришли поддержать Петра Порошенко. Фото: пресс-служба Больше двух тысяч человек пришли поддержать Петра Порошенко. Фото: пресс-служба "Европейской солидарности"

На странице в Facebook партии "Европейская солидарность" есть прямая трансляция событий под зданием суда.

Как сообщали Українськi Новини, ранее генеральный прокурор Ирина Венедиктова просила суд перенести заседание по рассмотрению меры пресечения Порошенко в связи со смертью его отца. Порошенко считает принципиальным вопросом свое участие в судебном заседании по избранию ему меры пресечения в четверг, несмотря на смерть отца.

Печерский районный суд Киева в четверг, 18 июня, должен был рассмотреть избрание для бывшего Президента Петра Порошенко, которому сообщили о подозрении, меры пресечения.

Больше новостей о: Киев Печерский суд мера пресечения Петр Порошенко

Порошенко прибыл в суд и выступил перед сторонника...
ВАКС отменил незаконное решение суда в деле экс-ми...
Заявление Венедиктовой о переносе суда над Порошен...
Порошенко перенес похороны отца из-за суда, - Цего...
Суд отложил рассмотрение меры пресечения Порошенко до 1 июля
ВНО - 2020 будет добровольным: выпускники смогут выбрать форму оценивания знаний
Новости
Сторонники Порошенко под Печерским судом
Сторонники Порошенко двинулись от Печерского суда на Банковую требовать прекратить "политические репрессии" 17:08
"Платформа Бойко" обвинила Зеленского в сознательном срыве мирных переговоров по Донбассу 17:07
В Киевской области увеличилось количество новых случаев коронавируса. Данные по районам 17:05
Очереди в Грецию. Скриншот: youtube/Ράδιο Θεσσαλονίκη 94.5
На границы Греции с Болгарией выстроились километровые очереди из туристов 17:05
Региональные комиссии смогут ужесточать карантин в отдельных населенных пунктах, — главный санврач Ляшко 16:38
больше новостей
У Малюськи не хватило денег, чтобы купить на аукционе конфискованную собаку 22:17
Список всех поездов "Укрзализныци" в условиях карантина 15:10
Дмитрий Раимов: Партия Шария отвоевывает улицу 13:03 Мнение
В "Нефтегазе" объяснили, нужно ли менять счетчики при переходе с куб. м на киловатт-часы 09:58
РГК поддерживает переход на киловатт-часы при измерении газа 12:59
больше новостей
Сергей Поярков. Скриншот: YouTube/ НИЧЕГО СВЯТОГО с Сергеем Поярковым
Суд рассмотрит дело об угрозах Пояркова в адрес Зеленского 17:41
Протеже руководства ФГИУ довел до банкротства "Электротяжмаш", - СМИ 22:18
Как перевести кубы газа в киловатт-часы: простая и понятная инструкция 12:41
После протестов в метро Киева произошла драка участников акций 18:30
В СМИ появился обвинительный акт Пояркову за передачи про Зеленского 00:00 Документ
больше новостей
Бюджет недополучил 7 млрд гривен доходов из-за некачественного прогноза обменного курса
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok