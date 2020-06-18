Больше двух тысяч сторонников Порошенко протестуют у суда против "политического преследования"

Более 2,5 тыс. сторонников бывшего Президента Петра Порошенко, который перенес похорошы отца из-за судебного слушания, протестуют у здания Печерского районного суда Киева протестует против "политического преследования" депутата.

Об этом сообщает корреспондент Українських Новин с места события.

Акция началась около 14:00, сторонники Порошенко подошли к зданию Печерского суда, а полиция перекрыла движение на улице Владимирской.

Среди протестующих сторонники фракции "Европейская солидарность" и общественного объединения "Справа громад".

Протестующие держат флаги и транспаранты вышеуказанного объединения, а также плакаты с надписями "диктатор" на фоне фотографий Президента Владимира Зеленского.

Среди присутствующих депутатов Верховной Рады на митинге София Федина ("Евросолидарность"), а также жена Порошенко Марина.

Обстановка спокойная, протестующие скандируют: "Зелю геть!", правонарушений замечено не было.

Сторонники Порошенко под Печерским судом

Плакаты сторонников Порошенко

На пороге Печерского суда толпа людей

Группа поддержки Порошенко в несколько тысяч человек

Поддержка Порошенко пришла с плакатами. Фото: пресс-служба "Европейской солидарности"

Перед Печерским судом люди с украинскими и крымско-татарскими флагами. Фото: пресс-служба "Европейской солидарности"

Больше двух тысяч человек пришли поддержать Петра Порошенко. Фото: пресс-служба "Европейской солидарности"

На странице в Facebook партии "Европейская солидарность" есть прямая трансляция событий под зданием суда.

Как сообщали Українськi Новини, ранее генеральный прокурор Ирина Венедиктова просила суд перенести заседание по рассмотрению меры пресечения Порошенко в связи со смертью его отца. Порошенко считает принципиальным вопросом свое участие в судебном заседании по избранию ему меры пресечения в четверг, несмотря на смерть отца.

Печерский районный суд Киева в четверг, 18 июня, должен был рассмотреть избрание для бывшего Президента Петра Порошенко, которому сообщили о подозрении, меры пресечения.