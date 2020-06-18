подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
18 июня 2020, четверг, 06:30 1705
Судебная власть 2020-06-18T06:45:05+03:00
Українські Новини
Сегодня Порошенко могут арестовать

Сегодня Порошенко могут арестовать

Валерия Драгомирова
Арест, Печерский районный суд Киева, Порошенко Петр
Петр Порошенко. Фото: Twitter/@poroshenko
Петр Порошенко. Фото: Twitter/@poroshenko

Печерский районный суд Киева в четверг, 18 июня, рассмотрит избрание для бывшего Президента Петра Порошенко, которому сообщили о подозрении, меры пресечения.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах.

Ходатайство было подано в суд несколько дней назад.

При этом источник не уточнил, какую меру пресечения просят прокуроры.

Он добавил, что правоохранительные органы будут учитывать действия Порошенко и, возможно, изменят свое ходатайство о мере пресечения.

Позже в Офисе генпрокурора сообщили, что просят суд арестовать Порошенко с залогом 10 млн гривен. 

Как сообщали Українськi Новини, Офис генерального прокурора сообщил о подозрении бывшему президенту Петру Порошенко. Подозрение касается незаконного назначения Сергея Семочко замглавы Службы внешней разведки.


Кроме того, Порошенко пытался покинуть здание ГБР, когда ему сообщали о подозрении. 

А после "побега" из Госбюро расследований Порошенко ворвался к генпрокурору Ирине Венедиктовой. Она считает целью визита экс-президента Петра Порошенко в Офис генпрокурора создание очередного шоу.

Больше новостей о: Арест Печерский районный суд Киева Порошенко Петр

В Украине продлили адаптивный карантин до 31 июля
Возврат средств за пробное ВНО начнется с 1 июля, - Минобразования
Новости
Разумков, Стефанчук и Кондратюк за май получили по 89,3 тысячи гривен зарплаты и "депутатских" 07:15 Документ
Турция вновь стала самым популярным местом летнего отдыха среди украинцев 07:00
Шарий завоевывает улицу, ВНО отменяют, футбол оживает! Оле-оле-оле) 06:50 Новости дня
Правительство утвердило размер выплат медикам в случае инвалидности или смерти от COVID-19 06:45
Сегодня Порошенко могут арестовать 06:30
больше новостей
Газ в Украине будут измерять в киловатт-часах, а не кубометрах 12:04
На украинско-польской границе в пункте пропуска "Шегини" восстановили движение автотранспорта 12:02
Дмитрий Раимов: Партия Шария отвоевывает улицу 13:03 Мнение
РГК поддерживает переход на киловатт-часы при измерении газа 12:59
У Малюськи не хватило денег, чтобы купить на аукционе конфискованную собаку 22:17
больше новостей
Газ в Украине будут измерять в киловатт-часах, а не кубометрах 12:04
Сергей Поярков. Скриншот: YouTube/ НИЧЕГО СВЯТОГО с Сергеем Поярковым
Суд рассмотрит дело об угрозах Пояркова в адрес Зеленского 17:41
После протестов в метро Киева произошла драка участников акций 18:30
Не способствует безопасности: Кремль отреагировал на новый статус Украины в НАТО 23:18
Протеже руководства ФГИУ довел до банкротства "Электротяжмаш", - СМИ 22:18
больше новостей
Шмыгаль предлагает Раде назначить Шкарлета министром образования и науки
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok