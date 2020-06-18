Сегодня Порошенко могут арестовать

Печерский районный суд Киева в четверг, 18 июня, рассмотрит избрание для бывшего Президента Петра Порошенко, которому сообщили о подозрении, меры пресечения. Об этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах. Ходатайство было подано в суд несколько дней назад. При этом источник не уточнил, какую меру пресечения просят прокуроры. Он добавил, что правоохранительные органы будут учитывать действия Порошенко и, возможно, изменят свое ходатайство о мере пресечения. Позже в Офисе генпрокурора сообщили, что просят суд арестовать Порошенко с залогом 10 млн гривен. Как сообщали Українськi Новини, Офис генерального прокурора сообщил о подозрении бывшему президенту Петру Порошенко. Подозрение касается незаконного назначения Сергея Семочко замглавы Службы внешней разведки.Кроме того, Порошенко пытался покинуть здание ГБР, когда ему сообщали о подозрении. А после "побега" из Госбюро расследований Порошенко ворвался к генпрокурору Ирине Венедиктовой. Она считает целью визита экс-президента Петра Порошенко в Офис генпрокурора создание очередного шоу.