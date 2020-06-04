Снижение стоимости отелей и отмена виз: о чем Зеленский договорился с туристическим бизнесом

Президент Владимир Зеленский намерен поручить Министерству иностранных дел рассмотреть вопрос либерализации визового режима для ряда иностранных государств, а Кабинету Министров - вопрос снижения налога на добавленную стоимость (НДС) для отелей, чтобы стимулировать внутренний туризм и привлекать иностранных туристов.

Об этом сообщил Зеленский на встрече с представителями туристической сферы в Каменец-Подольском (Хмельницкая область), передают Українськi Новини.

В ходе общения владельцы туристического бизнеса призвали Зеленского, среди прочего, создать нацсовет по вопросам развития туризма при Президенте, снизить НДС для отелей, либерализовать визовый режим с рядом иностранных государств.

"Я не против создания этого совета - площадки, где мы будем обязаны собраться и написать три закона или план быстрых задач для правительства, Президента, бизнеса... Об НДС я согласен, но надо поговорить с премьером. Привлечем его, объясним историю и почему это важно... По визовой либерализации я дам задачу МИД, потому что это моя вертикаль. Мое предложение - отменить визы списку стран, которые хотят к нам попасть", - ответил Президент.

Отмена виз, по его словам, должна касаться, прежде всего, Китая, арабских стран, Австралии и Новой Зеландии.

"У нас раньше была такая политика, что мы зеркально отменяем визы для той страны, которая отменяет визы для украинцев. Сейчас, наверное, не то время, потому что нам надо конкурировать за туристов. Поэтому нам надо отменить этот вопрос, и я думаю, что приедет действительно очень много людей, особенно китайцев, индийцев", - сказал Зеленский.

В свою очередь заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил, что Кабмин на ближайшем заседании намерен рассмотреть вопрос снятия ограничений для туристических групп в 10 человек.

По его словам, будет разрешено такое количество туристов в группе, которое предусмотрено для перевозки автобусами - до 50 человек.

Как сообщали Українськi Новини, из-за пандемии коронавируса и закрытия стран мира на карантин, вырос спрос на внутренний туризм в Украине в летнем сезоне 2020 года.

В то же время многие страны уже открывают авиасообщение для туристов.