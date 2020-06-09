При открытии границ для туристов многие страны сохраняют практику 14-дневного карантина, - МИД

Министерство иностранных дел констатирует, что многие иностранные государства, открывая границы для путешественников, требуют прохождения туристами 14-дневного карантина.

Об этом МИД сообщил в ответ на запрос Українських Новин.

"Большинство стран планируют постепенное открытие границ и восстановление международного транспортного сообщения. Решающим фактором для открытия границ тех или иных стран для иностранных туристов является развитие эпидемической ситуации в таких странах. Важное значение имеет возможность страны обеспечить меры по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Многие страны продолжают практику 14-дневного карантина для всех путешествующих из-за границы", - сообщила пресс-служба.

Агентство запросило у МИДа информацию относительно правил въезда для украинцев в Турцию и Грецию в условиях пандемии коронавируса, поскольку первая уже решила открыть свои границы для иностранных туристов и возобновить регулярные пассажирские перевозки с Украиной с 1 июля, а вторая выразила готовность восстановить сообщение с Украиной с 1 июля при условии стабильной эпидемиологической ситуации в двух странах.

Внешнеполитическое ведомство не смогло ответить на этот вопрос и порекомендовало обращаться непосредственно к турецкому и греческому посольствам в Украине, либо к украинским посольствам в этих странах.

"Каждое иностранное государство самостоятельно определяет правила въезда и пребывания иностранцев на своей территории. Больше информации о таких требованиях и рекомендациях вы можете узнать в посольстве или консульстве Украины в стране, или в дипломатическом представительстве такого государства в Украине", - ответил МИД.

Агентство пытается связаться с указанными дипломатическими учреждениями для выяснения условий въезда в соответствующие страны.

Как сообщали Українськi Новини, ранее мы рассказывали, куда в Европе можно полететь этим летом.

Тем временем, из-за пандемии коронавируса и закрытия стран мира на карантин, вырос спрос на внутренний туризм в Украине в летнем сезоне 2020 года.

Президент Владимир Зеленский даже пообещал снижение стоимости отелей для развития внутреннего туризма.