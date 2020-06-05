Украинцы смогут полететь в Грецию с июля при одном условии

Греция разрешила въезд туристов с 15 июня, но с Украиной возобновит авиационное сообщение с 1 июля в случае стабильности эпидемиологической ситуации.

Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел, передают Українськi Новини.

"Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с главой МИД Греческой Республики Никосом Дендиасом. Дмитрий Кулеба и Никос Дендиас выразили готовность восстановить сообщение между Украиной и Грецией с 1 июля при условии стабильной эпидемиологической ситуации в двух странах", - сказано в нем.

Собеседники также обменялись опытом по противодействию распространению коронавируса COVID-19 и преодоления последствий пандемии.

Дендиас пригласил Кулебу посетить Грецию с рабочим визитом, когда обстоятельства это позволят, а министр принял приглашение.

Как сообщали Українськi Новини, Украина уже разрешила внутренние авиаперелеты. А Зеленский пообещал снижение стоимости отелей для развития внутреннего туризма.

Ранее мы рассказывали, в какие страны можно полететь этим летом. В ближайшее время страны откроют авиасообщение.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, где проведет летний отпуск.