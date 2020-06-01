Турция откроет границы для украинцев с 1 июля

Турция откроет границы и возобновит пассажирские перевозки с Украиной с 1 июля.

Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел по итогам телефонного разговора министра Дмитрия Кулебы с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, передают Українськi Новини.

"Украина и Турция согласовали восстановления туристических путешествий... Глава МИД Турции проинформировал о решении турецкой стороны открыть свои границы для иностранных туристов и возобновить регулярные пассажирские перевозки с Украиной с 1 июля текущего года", - сказано в нем.

При этом министр заверил, что Турция создаст все необходимые условия для безопасного отдыха украинцев летом.

Главы МИД также договорились, что после улучшения эпидемиологической ситуации следующее заседание совместной группы стратегического планирования на уровне министров иностранных дел Украины и Турции состоится Анталье.

Предыдущее заседание на уровне министров состоялось в феврале 2019 в Одессе, а на уровне Президентов Украины Владимира Зеленского и Турции Реджепа Тайипа Эрдогана - в феврале нынешнего года в Киеве.

Как сообщали Українськi Новини, премьер-министр Денис Шмыгаль прогнозирует возобновление авиасообщения в июне.



Кроме того, планировать ли украинцам летний отпуск в ЕС.