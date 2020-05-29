Греция откроет въезд для туристов из 29 стран уже 15 июня

Греция заявила, что официально открывает туристический сезон 15 июня. Кроме того, сообщается, что власти страны откроют границы для турситов из 29 стран. Ранее сообщалось о разрешении на въезд представителям из 20 стран. Об этом передает Reuters.

Отмечается, что список стран обновят не раньше 1 июля. По словам Министерства туризма, все будет зависеть от развития ситуации с коронавирусом в стране.

В ведомстве отмечают, что приезжих в страну будут тестировать на коронавирус только выборочно.

С 15 июня Греция откроет границы для туристов из Германии, Австрии, Дании, Норвегии, Кипра, Израиля, Швейцарии, Японии, Мальты, Болгарии, Китая, Хорватии, Австралии, Новой Зеландии, Северной Македонии, Албании, Эстонии, Латвии, Ливана, Литвы, Венгрии, Южной Кореи, Сербии, Черногории, Румынии, Словении, Словакии, Чехии и Финляндии.

Как сообщали Українські Новини, Греция собирается возить туристов на свои острова паромами, пока авиалинии закрыты.

Кроме того, Греция готова создать "безопасный коридор" для стран, которые победили COVID-19.