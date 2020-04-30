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30 апреля 2020, четверг, 11:34 339
Общество 2020-04-30T11:39:05+03:00
Українські Новини
В Украине растет спрос на внутренний туризм на летний сезон-2020

В Украине растет спрос на внутренний туризм на летний сезон-2020

Елена Новикова
Туризм, Туристы, Join Up, Внутренний туризм
Самолет. Фото: Pixabay
Самолет. Фото: Pixabay

Туристический оператор компания Join Up отмечает наличие спроса на внутренний туризм среди украинцев в летнем сезоне 2020 года, в то время, как эксперты прогнозируют, что из-за коронавируса туризм в Украине понесет серьезные убытки.

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба компании.

"Спрос есть, и как только эпидемиологическая ситуация позволит открыть сезон, Join Up сможет отправить украинцев на отдых", - сказали в кампании.

На данный момент туроператор дорабатывает летнюю программу, а часть туров уже появилась на сайте компании.

По мнению Join Up, популярными туристическими направлениями после выхода из карантина станут сити-брейк-туры (поездки на несколько дней в другие города), детский и оздоровительный туризм, а также отдых на море и в горах.

На данный момент на сайте туроператора можно забронировать туры, начиная с 13 мая.

Например, для заказа доступен тур из Киева в трехзвездочный отель Одессы в период с 13 по 17 мая на двоих.

В пресс-службе уточнили, что хотя графику такие туры уже запланированы, они не будут осуществлены в случае продления карантинных ограничений.

О всех изменениях в расписании и условиях отдыха туристов, которые уже приобрели туры, оповещает контакт-центр.

Как сообщали Українськi Новини, в турфирмах прогнозируют, куда смогут поехать украинцы после стабилизации ситуации с коронавирусом.

Также во Всемирной туристической организации ООН (UNWTO) прогнозируют, что в 2020 году число международных туристов сократится на 20-30% по сравнению с показателями за 2019 год из-за пандемии коронавируса.

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