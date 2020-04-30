В Украине растет спрос на внутренний туризм на летний сезон-2020

Туристический оператор компания Join Up отмечает наличие спроса на внутренний туризм среди украинцев в летнем сезоне 2020 года, в то время, как эксперты прогнозируют, что из-за коронавируса туризм в Украине понесет серьезные убытки. Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба компании. "Спрос есть, и как только эпидемиологическая ситуация позволит открыть сезон, Join Up сможет отправить украинцев на отдых", - сказали в кампании. На данный момент туроператор дорабатывает летнюю программу, а часть туров уже появилась на сайте компании. По мнению Join Up, популярными туристическими направлениями после выхода из карантина станут сити-брейк-туры (поездки на несколько дней в другие города), детский и оздоровительный туризм, а также отдых на море и в горах. На данный момент на сайте туроператора можно забронировать туры, начиная с 13 мая. Например, для заказа доступен тур из Киева в трехзвездочный отель Одессы в период с 13 по 17 мая на двоих. В пресс-службе уточнили, что хотя графику такие туры уже запланированы, они не будут осуществлены в случае продления карантинных ограничений. О всех изменениях в расписании и условиях отдыха туристов, которые уже приобрели туры, оповещает контакт-центр. Как сообщали Українськi Новини, в турфирмах прогнозируют, куда смогут поехать украинцы после стабилизации ситуации с коронавирусом. Также во Всемирной туристической организации ООН (UNWTO) прогнозируют, что в 2020 году число международных туристов сократится на 20-30% по сравнению с показателями за 2019 год из-за пандемии коронавируса.