МИД договорился возобновить авиасообщение с Турцией и Грецией

В то время, как в ЕС выпустили рекомендации для авиапутешествий,

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", передают Українськi Новини.

"Работаем с наиболее популярными точками, куда украинцы отправляются летом", - сказал он.

Кулеба напомнил, что уже достигнута договоренность с Турцией и Грецией.

По его словам, большинство членов Европейского Союза открывают авиасообщение между собой и с некоторыми третьими странами с 15 июня.

"А вот период с 15 июня по 1 июля будет ключевым для проведения всех переговоров и принятия решений относительно открытия для Украины", - сообщил министр.

В то же время он подчеркнул, что любые решения могут измениться в случае обострения ситуации с заболеваемостью коронавирусом.

Кулеба также обратил внимание на то, что в каждой стране свои правила въезда.

По возвращению в Украину необходимо пройти двухнедельную самоизоляцию с использованием мобильного приложения "Дія" либо же полноценную обсервацию.

Министр отметил, что эти правила могут быть смягчены со временем, если эпидемиологическая ситуация будет стабилизироваться.

Как сообщали Українськi Новини, украинцы смогут полететь в Грецию с июля при одном условии.

Также Украина уже разрешила внутренние авиаперелеты. А Зеленский пообещал снижение стоимости отелей для развития внутреннего туризма.