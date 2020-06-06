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06 июня 2020, суббота, 11:09 210
Внешняя политика 2020-06-06T11:30:01+03:00
Українські Новини
МИД договорился возобновить авиасообщение с Турцией и Грецией

МИД договорился возобновить авиасообщение с Турцией и Грецией

Анна Рудык
Авиаперелет, МИД, Авиасообщение, Авиаперевозки
Самолет. Фото: pixabay
Самолет. Фото: pixabay

В то время, как в ЕС выпустили рекомендации для авиапутешествий, Министерство иностранных дел проводит консультации по возобновлению авиационного сообщения со странами, наиболее популярными среди украинцев для летнего туристического отдыха.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", передают Українськi Новини.

"Работаем с наиболее популярными точками, куда украинцы отправляются летом", - сказал он.

Кулеба напомнил, что уже достигнута договоренность с Турцией и Грецией.

По его словам, большинство членов Европейского Союза открывают авиасообщение между собой и с некоторыми третьими странами с 15 июня.

"А вот период с 15 июня по 1 июля будет ключевым для проведения всех переговоров и принятия решений относительно открытия для Украины", - сообщил министр.

В то же время он подчеркнул, что любые решения могут измениться в случае обострения ситуации с заболеваемостью коронавирусом.

Кулеба также обратил внимание на то, что в каждой стране свои правила въезда.

По возвращению в Украину необходимо пройти двухнедельную самоизоляцию с использованием мобильного приложения "Дія" либо же полноценную обсервацию.

Министр отметил, что эти правила могут быть смягчены со временем, если эпидемиологическая ситуация будет стабилизироваться. 

Как сообщали Українськi Новини, украинцы смогут полететь в Грецию с июля при одном условии.

Также Украина уже разрешила внутренние авиаперелеты. А Зеленский пообещал снижение стоимости отелей для развития внутреннего туризма. 

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