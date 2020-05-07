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07 мая 2020, четверг, 11:55 1052 Документ
Политика 2020-05-07T12:15:17+03:00
Українські Новини
Секретарю СНБО вдвое урезали зарплату

Секретарю СНБО вдвое урезали зарплату

Виолетта Чайковская
СНБО, Данилов, снижение зарплат, урезание зарплат, Совет национальной безопасности и обороны, СНБОУ, Совет национальной безопасности и обороны Украины, Алексей Данилов, зарплаты чиновников, Зарплаты за апрель
СНБО (РНБО). Фото: Телеграф
СНБО (РНБО). Фото: Телеграф

Заработная плата секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексея Данилова за апрель составила 47,2 тыс. гривен, что вдвое меньше его средней зарплаты за время работы в этой должности.

Об этом свидетельствует ответ аппарата СНБО на запрос Українських Новин.

"Всего начислено 47 201 гривну заработной платы", - сказано о зарплате Данилова.

В эту сумму вошли 18 тыс. должностного оклада, 17,5 тыс. надбавки за интенсивность труда, 3,8 тыс. надбавки за выслугу лет, по 3,6 тыс. надбавок за работу в условиях режимных ограничений и как эксперту по вопросам тайн и 760 гривен индексации.

При этом после выплаты налогов и сборов надлежащая к выплате Данилову зарплата составила 38 тыс. гривен.

В первый месяц работы секретарем СНБО, в октябре 2019 года, ему было начислено 100 тыс. гривен, в ноябре и декабре 2019 - по 98,1 тыс.

В январе нынешнего года зарплата Данилова составила 99,9 тыс., в феврале - 88 тыс., а в марте - 58,5 тыс. гривен.

Таким образом, его средняя зарплата составляла 90,4 тыс. гривен, что почти в два раза больше, чем было начислено в апреле.

Заместителям секретаря СНБО с начала 2020 года начислялось от 57,5 тыс. до 88 тыс. гривен зарплаты в месяц.

В апреле им было начислено 47 - 47,1 тыс. гривен, а выдано - от 37,9 тыс. до 46,4 тыс. гривен.

В конце марта премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал, что Кабинет Министров предлагает до конца года сократить наполовину зарплату чиновникам, получающим более 47 тыс. гривен, и уменьшить на 30% зарплату и вознаграждение руководителям и членам наблюдательных советов государственных предприятий и госкомпаний.

10 апреля Президент Владимир Зеленский сообщил в видеообращении, что с апреля зарплаты государственных служащих не будут превышать 47 тыс. гривен.

Как сообщали Українськi Новини, уже в первый месяц работы секретарем Данилов заработал в СНБО больше, чем Данилюк за все время. Он занимает должность секретаря СНБО с октября 2019, а до этого работал заместителем Александра Данилюка. Данилюк зарабатывал в СНБО вдвое больше Турчинова.

Секретарь СНБО Алексей Данилов задекларировал более 100 картин, почти 500 фарфоровых статуэток и около 20 тыс. книг. 

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