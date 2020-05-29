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29 мая 2020, пятница, 16:08 204
Финансы 2020-05-29T16:26:32+03:00
Українські Новини
В апреле средняя зарплата в Украине уменьшилась на 8,9% по сравнению с мартом

В апреле средняя зарплата в Украине уменьшилась на 8,9% по сравнению с мартом

Елена Новикова
Зарплата, Госстат, средняя зарплата, Зарплаты в Украине, зарплата на апрель
Средняя зарплата в Украине за апрель
Средняя зарплата в Украине за апрель

В апреле средняя заработная плата уменьшилась по сравнению с мартом на 8,9%, или на 1 016 гривен до 10 430 гривен в месяц.

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передают Українські Новини.

Самый высокий уровень зарплат зарегистрирован в Киеве, где средняя зарплата составила 15 278 гривен/месяц.

Самый низкий уровень зафиксирован в Черновицкой области, где средняя зарплата составила 7 560 гривен/месяц.

В марте средняя заработная плата увеличилась по сравнению с февралем на 5,5%, или на 599 гривен до 11 446 гривен в месяц.

Средняя заработная плата населения Украины в апреле, гривен:

  апрель апрель в % к марту
Средняя 10430 91,1
Сельское хозяйство, охота, лесное и рыбное хозяйства 10140 111,4
Промышленность 11412 87,5
- Добывающая промышленность 15863 89,1
- из него добыча каменного, бурого угля и торфа 10156 87,2
- Обрабатывающая промышленность 10435 97,4
- пищевая промышленность и переработка сельскохозяйственных продуктов, напитки и табачные изделия 4843 71,6
- текстильная промышленность и пошив одежды, производство кожи и кожаной обуви 8240 82,8
- производство древесины и изделий из древесины, целлюлозно-бумажная промышленность, издательская деятельность 16832 105,6
- производство кокса, продуктов нефтепереработки 11667 97,6
- химическое производство 20163 81,4
- производство основныхфармацевтических продуктови препаратов 9638 90,6
- производство резиновых и пластмассовых изделий, и других неметаллических минеральных изделий 13008 85,8
- металлургия и обработка металла 8842 79,2
- производство компьютеров, электронной иоптической продукции 10679 86,1
- производство электрического и электронного оборудования 8857 87,8
- производство машин и оборудования 9267 81,7
- производство транспортного оборудования 8116 72,9
- производство мебели, другой продукции, ремонт имонтаж машин и оборудования 9384 83,9
- Поставки электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха 14806 86,0
- Водоснабжения;канализация, обращения с отходами 8988 93,3
Строительство 8243 86,2
Торговля, ремонт автомобилей, бытовых изделий и предметов личного употребления 10397 90,4
Транспорт и связь 10742 92,3
Временноеразмещениеи организация питания 3500 62,0
Информацияи телекоммуникации 18317 78,6
Финансовая деятельность 20256 92,8
Операции с недвижимостью 7121 84,0
Профессиональная, научная и техническая деятельность 14802 79,8
Деятельность всфере административного ивспомогательного обслуживания 9258 88,7
Государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование 15041 99,5
Образование 8310 97,7
Здравоохранение и социальная помощь 7035 87,3
Искусство, спорт, развлечения и отдых: 8007 91,4
Предоставлениедругих услуг 10616 76,5

Как сообщали Українські Новини, в феврале средняя заработная плата увеличилась по сравнению с январем на 1,1%, или на 120 гривен до 10 847 гривен в месяц. А в январе средняя заработная плата уменьшилась по сравнению с декабрем на 12,5%, или на 1 537 гривен до 10 727 гривен в месяц.

Ранее Пенсионный фонд назвал средний размер пенсий в Украине.

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