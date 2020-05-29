В апреле средняя зарплата в Украине уменьшилась на 8,9% по сравнению с мартом

В апреле средняя заработная плата уменьшилась по сравнению с мартом на 8,9%, или на 1 016 гривен до 10 430 гривен в месяц.

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передают Українські Новини.

Самый высокий уровень зарплат зарегистрирован в Киеве, где средняя зарплата составила 15 278 гривен/месяц.

Самый низкий уровень зафиксирован в Черновицкой области, где средняя зарплата составила 7 560 гривен/месяц.

В марте средняя заработная плата увеличилась по сравнению с февралем на 5,5%, или на 599 гривен до 11 446 гривен в месяц.

Средняя заработная плата населения Украины в апреле, гривен:

апрель апрель в % к марту Средняя 10430 91,1 Сельское хозяйство, охота, лесное и рыбное хозяйства 10140 111,4 Промышленность 11412 87,5 - Добывающая промышленность 15863 89,1 - из него добыча каменного, бурого угля и торфа 10156 87,2 - Обрабатывающая промышленность 10435 97,4 - пищевая промышленность и переработка сельскохозяйственных продуктов, напитки и табачные изделия 4843 71,6 - текстильная промышленность и пошив одежды, производство кожи и кожаной обуви 8240 82,8 - производство древесины и изделий из древесины, целлюлозно-бумажная промышленность, издательская деятельность 16832 105,6 - производство кокса, продуктов нефтепереработки 11667 97,6 - химическое производство 20163 81,4 - производство основныхфармацевтических продуктови препаратов 9638 90,6 - производство резиновых и пластмассовых изделий, и других неметаллических минеральных изделий 13008 85,8 - металлургия и обработка металла 8842 79,2 - производство компьютеров, электронной иоптической продукции 10679 86,1 - производство электрического и электронного оборудования 8857 87,8 - производство машин и оборудования 9267 81,7 - производство транспортного оборудования 8116 72,9 - производство мебели, другой продукции, ремонт имонтаж машин и оборудования 9384 83,9 - Поставки электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха 14806 86,0 - Водоснабжения;канализация, обращения с отходами 8988 93,3 Строительство 8243 86,2 Торговля, ремонт автомобилей, бытовых изделий и предметов личного употребления 10397 90,4 Транспорт и связь 10742 92,3 Временноеразмещениеи организация питания 3500 62,0 Информацияи телекоммуникации 18317 78,6 Финансовая деятельность 20256 92,8 Операции с недвижимостью 7121 84,0 Профессиональная, научная и техническая деятельность 14802 79,8 Деятельность всфере административного ивспомогательного обслуживания 9258 88,7 Государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование 15041 99,5 Образование 8310 97,7 Здравоохранение и социальная помощь 7035 87,3 Искусство, спорт, развлечения и отдых: 8007 91,4 Предоставлениедругих услуг 10616 76,5

Как сообщали Українські Новини, в феврале средняя заработная плата увеличилась по сравнению с январем на 1,1%, или на 120 гривен до 10 847 гривен в месяц. А в январе средняя заработная плата уменьшилась по сравнению с декабрем на 12,5%, или на 1 537 гривен до 10 727 гривен в месяц.

Ранее Пенсионный фонд назвал средний размер пенсий в Украине.