Генпрокурор Венедиктова в апреле заработала 47 тысяч гривен

Заработная плата генерального прокурора Ирины Венедиктовой за апрель составила 47 230 гривен, в то время, как первая зарплата Венедиктовой на должности генпрокурора составила 73 тыс. гривен. Об этом говорится в ответе Офиса генерального прокурора на запрос Українських Новин. Оклад генпрокурора составил 69 681 гривну. Зарплата указана с учетом надбавок, доплат и премии. В ответе не указано, какую сумму после удержания налогов и сборов она получила. Ответ на запрос Українських Новин Ответ на запрос про зарплату Ирини Венедиктовой за апрель Как сообщали Українськi Новини, 17 марта президент Владимир Зеленский назначил Венедиктову генпрокурором, которую в декабре назначили и.о. деректора ГБР. Ранее Верховная Рада одобрила назначение генеральным прокурором Ирины Венедиктовой. За принятие проекта постановления №3227 проголосовали 269 депутатов при минимально необходимых 226. Кроме того, Венедиктовой в феврале начислили 63 тыс. гривен денежной компенсации. 5 марта Рада отправила в отставку генпрокурора Руслана Рябошапку. Также сообщалось о том, что 9 мая Ирина Венедиктова сначала запостила песню "День победы", а потом за нее извинилась.