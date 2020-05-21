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21 мая 2020, четверг, 05:35 729 Документ
Судебная власть 2020-05-21T07:45:04+03:00
Українські Новини
Генпрокурор Венедиктова в апреле заработала 47 тысяч гривен

Генпрокурор Венедиктова в апреле заработала 47 тысяч гривен

Елена Новикова
Зарплата, Генпрокурор, Ирина Венедиктова, зарплаты чиновников, Зарплаты за апрель
Ирина Венедиктова. Фото: facebook.com/irina.venediktova
Ирина Венедиктова. Фото: facebook.com/irina.venediktova

Заработная плата генерального прокурора Ирины Венедиктовой за апрель составила 47 230 гривен, в то время, как первая зарплата Венедиктовой на должности генпрокурора составила 73 тыс. гривен.

Об этом говорится в ответе Офиса генерального прокурора на запрос Українських Новин.

Оклад генпрокурора составил 69 681 гривну.

Зарплата указана с учетом надбавок, доплат и премии.

В ответе не указано, какую сумму после удержания налогов и сборов она получила.

Ответ на запрос Українських НовинОтвет на запрос Українських Новин

Ответ на запрос про зарплату Ирині Венедиктовой за апрельОтвет на запрос про зарплату Ирини Венедиктовой за апрель

Как сообщали Українськi Новини, 17 марта президент Владимир Зеленский назначил Венедиктову генпрокурором, которую в декабре назначили и.о. деректора ГБР. 


Ранее Верховная Рада одобрила назначение генеральным прокурором Ирины Венедиктовой. За принятие проекта постановления №3227 проголосовали 269 депутатов при минимально необходимых 226. 

Кроме того, Венедиктовой в феврале начислили 63 тыс. гривен денежной компенсации. 

5 марта Рада отправила в отставку генпрокурора Руслана Рябошапку.

Также сообщалось о том, что 9 мая Ирина Венедиктова сначала запостила песню "День победы", а потом за нее извинилась.

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