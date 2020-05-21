Генпрокурор Венедиктова в апреле заработала 47 тысяч гривен

Заработная плата генерального прокурора Ирины Венедиктовой за апрель составила 47 230 гривен, в то время, как первая зарплата Венедиктовой на должности генпрокурора составила 73 тыс. гривен.

Об этом говорится в ответе Офиса генерального прокурора на запрос Українських Новин.

Оклад генпрокурора составил 69 681 гривну.

Зарплата указана с учетом надбавок, доплат и премии.

В ответе не указано, какую сумму после удержания налогов и сборов она получила.

Ответ на запрос Українських Новин

Ответ на запрос про зарплату Ирини Венедиктовой за апрель

Как сообщали Українськi Новини, 17 марта президент Владимир Зеленский назначил Венедиктову генпрокурором, которую в декабре назначили и.о. деректора ГБР.



Ранее Верховная Рада одобрила назначение генеральным прокурором Ирины Венедиктовой. За принятие проекта постановления №3227 проголосовали 269 депутатов при минимально необходимых 226.



Кроме того, Венедиктовой в феврале начислили 63 тыс. гривен денежной компенсации.



5 марта Рада отправила в отставку генпрокурора Руслана Рябошапку.

Также сообщалось о том, что 9 мая Ирина Венедиктова сначала запостила песню "День победы", а потом за нее извинилась.