И.о. главы ГБР Соколов получил 50 тыс. зарплаты, однако в бюро умолчали о его окладе

Зарплата исполняющего обязанности директора Государственного бюро расследований (ГБР) Александра Соколова за апрель составила 47 230 гривен.

Об этом говорится в ответе ГБР на запрос Українських Новин.

При этом об окладе, премиях и надбавках не сообщается.

После удержания налогов и сборов Соколов получил 46 521 гривну.

Зарплата и.о. главы ГБР. Документ 1

Зарплата и.о. главы ГБР. Документ 2

Как сообщали Українськi Новини, исполняющий обязанности директора Государственного бюро расследований Александр Соколов сам себя назначил врио директора и намерен претендовать на должность директора на конкурсе.

Также 17 марта президент Владимир Зеленский назначил генеральным прокурором Ирину Венедиктову. До этого исполняющим обязанности генерального прокурора был заместитель гепрокурора Виктор Чумак после того, Верховная Рада выразила недоверие генпрокурору Руслану Рябошапке.

Ранее Окружной административный суд Киева получил иск о запрете заместителю директора Государственного бюро расследований (ГБР) Александру Соколову, исполнять обязанности директора бюро.