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21 мая 2020, четверг, 06:00 197 Документ
Судебная власть 2020-05-21T07:45:04+03:00
Українські Новини
Холодницкий в апреле утроил оклад и получил больше 240 тыс. гривен

Холодницкий в апреле утроил оклад и получил больше 240 тыс. гривен

Анна Рудык
Зарплаты, Назар Холодницкий, САП, зарплаты чиновников
Назар Холодницкий
Назар Холодницкий

Заработная плата заместителя генерального прокурора - специализированного антикоррупционного прокурора Назара Холодницкого, который в прошлом году потратил на отдых 142 тысячи гривен, за апрель составила 241 517 гривен.

Об этом говорится в ответе Офиса генерального прокурора на запрос Українських Новин.

Оклад прокурора составил 75 672 гривны.

Зарплата указана с учетом надбавок, доплат и премий.

При этом не указано, какую сумму Холодницкий получил после удержания налогов и сборов.

Как сообщали Українськi Новини, Холодницкий получил более 100 тысяч гривен премий и надбавок за февраль.

Ранее, в марте, Холодницкий удвоил ставку и получил почти 200 тыс. зарплаты.

Также Специализированный антикоррупционный прокурор Назар Холодницкий задекларировал около 190 тыс. гривен средней ежемесячной зарплаты, 34 тыс. евро и 205 тыс. долларов наличных средств, аренду квартиры и туристическую путевку за 142 тыс. гривен за 2019 год, а также в прошлом году он купил телевизор за 112 тыс гривен.

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