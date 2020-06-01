За 8 минут система автофиксации "поймала" 282 нарушителя ПДД

Сегодня ночью в Украине заработала система автоматической фиксации нарушений на дорогах, а спустя минуту в объектив камеры попался первый нарушитель. Оказалось, что за 8 минут работы система фото- и видеофиксации зафиксировала 262 превышения скорости. Об этом говорится в сообщении министра внутренних дел Арсена Авакова в микроблоге Twitter, передают Українськi Новини. "В 00:00 часов запущена система автофиксации превышения скорости. За 8 минут 45 камер зафиксировали 262 превышения скорости", - написал он. При этом Аваков отметил, что камеры в Киеве настроены на 103 км\/ч. Как сообщали Українськi Новини, уже известны адреса установленных камер фотовидеофиксации дорожного движения в Киеве. Ранее МВД отложило запуск системы автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД до окончания режима строгого карантина. МВД предлагает автомобилистам, чьими авто управляют другие люди, оформить документы официально с помощью онлайн-сервиса "Управление надлежащим пользователем". Тем временем наказания за нарушения ПДД ужесточат: штрафы вырастут для пешеходов. Также Рада заменила штрафные балы за нарушение ПДД денежным штрафом.