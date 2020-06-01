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01 июня 2020, понедельник, 10:33 77
Общество 2020-06-01T11:15:02+03:00
Українські Новини
За 8 минут система автофиксации "поймала" 282 нарушителя ПДД

За 8 минут система автофиксации "поймала" 282 нарушителя ПДД

Кира Молчанова
МВД, ПДД, Видеофиксация, Арсен Аваков, нарушение ПДД
Автомобиль. Фото: pixabay
Автомобиль. Фото: pixabay

Сегодня ночью в Украине заработала система автоматической фиксации нарушений на дорогах, а спустя минуту в объектив камеры попался первый нарушитель. Оказалось, что за 8 минут работы система фото- и видеофиксации зафиксировала 262 превышения скорости.

Об этом говорится в сообщении министра внутренних дел Арсена Авакова в микроблоге Twitter, передают Українськi Новини.

"В 00:00 часов запущена система автофиксации превышения скорости. За 8 минут 45 камер зафиксировали 262 превышения скорости", - написал он.

При этом Аваков отметил, что камеры в Киеве настроены на 103 км/ч.

Как сообщали Українськi Новини, уже известны адреса установленных камер фотовидеофиксации дорожного движения в Киеве.

Ранее МВД отложило запуск системы автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД до окончания режима строгого карантина.

МВД предлагает автомобилистам, чьими авто управляют другие люди, оформить документы официально с помощью онлайн-сервиса "Управление надлежащим пользователем".

Тем временем наказания за нарушения ПДД ужесточат: штрафы вырастут для пешеходов.

Также Рада заменила штрафные балы за нарушение ПДД денежным штрафом.

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