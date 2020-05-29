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29 мая 2020, пятница, 06:00 1824
Транспорт 2020-05-29T08:00:02+03:00
Українські Новини
Оформить другого водителя на свое авто стало возможно онлайн. Пошаговая инструкция

Оформить другого водителя на свое авто стало возможно онлайн. Пошаговая инструкция

Кира Молчанова
МВД, Фотография, ПДД, Видеофиксация, Фотофиксация, нарушение ПДД
Автомобиль. Фото: Pixabay
Автомобиль. Фото: Pixabay

С 1 июня в Украине заработает автоматическая фиксация нарушения правил дорожного движения, и к нарушителям станут относится строже. МВД предлагает автомобилистам, чьими авто управляют другие люди, оформить документы официально с помощью онлайн-сервиса "Управление надлежащим пользователем".

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба МВД.

В ведомстве напомнили, что надлежащий пользователь - это лицо, которое на законных основаниях пользуется автомобилем, который ему не принадлежит. После того, как в Украине заработает система фотофиксаии, за поведение на дороге должен нести тот, кто находится за рулем, а не тот, кому принадлежит транспортное средство. Именно нарушитель должен в итоге платить штраф.

Воспользоваться онлайн-услугой "Управление надлежащим пользователем" можно в электронном кабинете водителя.

Чтобы получить документ, нужно:

  1. Авторизоваться в электронном кабинете водителя.
  2. Выбрать услугу "Управление надлежащим пользователем".
  3. Ввести VIN-код автомобиля.
  4. Выбрать основание для надлежащего управления.
  5. Указать e-mail и телефон собственника авто.
  6. Проверить свои данные и, если необходимо, прикрепить скан-копии доверенности или договора, которые являются основаниями для надлежащего управления.
  7. Подписать документ с помощью электронной подписи.

Электронная услуга "Управление надлежащим пользователем" доступна для физических и юридических лиц и является бесплатной.

На одно транспортное средство может быть назначен только один надлежащий пользователь. Удаление назначенного надлежащего пользователя возможно владельцем авто - по поданному заявлению или автоматически, в случае окончания срока, на который был назначен надлежащий пользователь.

В МВД предупреждают, что стать надлежащим пользователем может только человек, у которого есть национальное водительское удостоверение или удостоверение водителя иностранного государства, соответствующее требованиям Конвенции о дорожном движении 1968 года.

Как сообщали Українськi Новини, Рада заменила штрафные балы за нарушение ПДД денежным штрафом.

Тем временем наказания за нарушения ПДД ужесточат: штрафы вырастут для пешеходов.

Министерство внутренних дел намерено запустить систему автоматической фото-, видеофиксации нарушений правил дорожного движения.

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