Оформить другого водителя на свое авто стало возможно онлайн. Пошаговая инструкция

С 1 июня в Украине заработает автоматическая фиксация нарушения правил дорожного движения, и к нарушителям станут относится строже. МВД предлагает автомобилистам, чьими авто управляют другие люди, оформить документы официально с помощью онлайн-сервиса "Управление надлежащим пользователем".

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба МВД.

В ведомстве напомнили, что надлежащий пользователь - это лицо, которое на законных основаниях пользуется автомобилем, который ему не принадлежит. После того, как в Украине заработает система фотофиксаии, за поведение на дороге должен нести тот, кто находится за рулем, а не тот, кому принадлежит транспортное средство. Именно нарушитель должен в итоге платить штраф.

Воспользоваться онлайн-услугой "Управление надлежащим пользователем" можно в электронном кабинете водителя.

Чтобы получить документ, нужно:

Авторизоваться в электронном кабинете водителя. Выбрать услугу "Управление надлежащим пользователем". Ввести VIN-код автомобиля. Выбрать основание для надлежащего управления. Указать e-mail и телефон собственника авто. Проверить свои данные и, если необходимо, прикрепить скан-копии доверенности или договора, которые являются основаниями для надлежащего управления. Подписать документ с помощью электронной подписи.

Электронная услуга "Управление надлежащим пользователем" доступна для физических и юридических лиц и является бесплатной.

На одно транспортное средство может быть назначен только один надлежащий пользователь. Удаление назначенного надлежащего пользователя возможно владельцем авто - по поданному заявлению или автоматически, в случае окончания срока, на который был назначен надлежащий пользователь.

В МВД предупреждают, что стать надлежащим пользователем может только человек, у которого есть национальное водительское удостоверение или удостоверение водителя иностранного государства, соответствующее требованиям Конвенции о дорожном движении 1968 года.

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