Рада заменила штрафные балы за нарушение ПДД денежным штрафом

В то время, как в Киеве на улицах установлено 20 камер системы автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД, Верховная Рада отменила штрафные балы за правонарушения в сфере безопасности дорожного движения, зафиксированные в автоматическом режиме.

За принятие законопроекта №2809 за основу проголосовали 318 депутатов при минимально необходимых 226, в целом (с технико-юридическими правками) - 302 депутата, передают Українськi Новини.

Штрафные баллы являлись взысканием, налагаемым на граждан за правонарушения в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, зафиксированные в автоматическом режиме, которые начислялись в количестве 150 балов ежегодно с начала года (со дня получения права управления транспортным средством) и до окончания года.

Количество штрафных баллов высчитывалось за нарушение ПДД, зафиксированных в автоматическом режиме, и после использования всех этих баллов, на нарушителя уже налагался штраф в виде денежного взыскания.

После введения в действие принятых изменений правонарушители будут сразу оплачивать штраф в виде денежного взыскания за нарушение ПДД.

Как сообщали Українські Новини, Министерство инфраструктуры намерено установить на дорогах 250 комплексов автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения (ПДД) в 2020 году. Также в Киеве появится новая система фиксации нарушений ПДД.



Тем временем наказания за нарушения ПДД ужесточат: штрафы вырастут для пешеходов.