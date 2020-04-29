Запуск системы автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД отложили из-за карантина

Министерство внутренних дел отложило запуск системы автоматической фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения до окончания режима строгого карантина.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы МВД, передают Українські Новини.

12 марта МВД презентовало пилотный проект системы фиксации административных правонарушений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения в автоматическом режиме.

"Тогда мы сообщили, что запуск указанной системы в эксплуатацию ожидается с 1 мая этого года. Уже 11 марта правительство ввело строгие карантинные меры, чтобы не допустить распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, на территории Украины. Эти ограничения частично касаются и работы определенных подразделений Национальной полиции и других организаций, задействованных в процессе работы системы автофиксации", - говорится в сообщении.

Поэтому МВД приняло решение об отсрочке введения системы видеофиксации нарушений правил дорожного движения до окончания режима строгого карантина.

Как сообщали Українськi Новини, с 1 мая 2020 года Министерство внутренних дел намеревалось запустить в штатном режиме работу системы фиксации административных правонарушений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения в Киеве и в Киевской области.



Ранее в МВД показали адреса, где установлены камеры наблюдения за нарушениями ПДД в Киеве.