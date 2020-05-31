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31 мая 2020, воскресенье, 19:52 51
Транспорт 2020-05-31T19:53:09+03:00
Українські Новини
С 1 июня водителям будут рассылать "письма счастья": где установлены камеры видеофиксации

С 1 июня водителям будут рассылать "письма счастья": где установлены камеры видеофиксации

Надежда Комендантова
ГАИ, Штрафы, Видеокамера, Видеофиксация, Нарушения ПДД
Водитель.Фото: pixabay
Водитель.Фото: pixabay

С 1 июня водителям, которые превысили скорость в пределах Киева и Киевской области и попали в поле зрения камер фотовидеофиксации начнут приходить так называемые "письма счастья" - постановления в бумажном виде о нарушении ПДД, так как Министерство внутренних дел запускает систему автоматической фото-, видеофиксации нарушений правил дорожного движения, запуск которой ранее пришлось отложить из-за карантина.

Адреса установленных камер фотовидеофиксации дорожного движения в Киеве:

  • Ул. Елены Телиги, 39;
  • Набережное шоссе, 4 (напротив)
  • Днепровская набережная, перекресток с улицей Причальная;
  • Улица Братиславская, 18;
  • Чоколовский бульвар, 24;
  • Северный мост (в направлении левого берега) Северный мост (в направлении правого берега)
  • Броварской проспект. (М. Левобережная)
  • Броварской проспект / ул. строителей;
  • Южный мост (в направлении левого берега)
  • Южный мост (в направлении правого берега)
  • Проспект Героев Сталинграда, 25;
  • Проспект Владимира Маяковского, 56;
  • Проспект Владимира Маяковского, 65;
  • Дружбы народов бульвар, 27;
  • Дружбы народов бульвар, 36;
  • Столичное шоссе, 58 в направлении Киева;
  • Столичное шоссе 58, в направлении Обухова;
  • Харьковская площадь / проспект Бажана.

Штрафы: за превышение скорости более чем на 20 км / ч - 255 грн; за превышение скорости более чем на 50 км / ч - 510 грн.

Штраф уменьшается на 50 процентов, если его уплачен в течение 10 банковских дней с момента получения постановления.

Как сообщали Українські Новини, в Киеве появится новая система фиксации нарушений ПДД. 


Тем временем наказания за нарушения ПДД ужесточат: штрафы вырастут для пешеходов. 

Также Рада заменила штрафные балы за нарушение ПДД денежным штрафом.

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