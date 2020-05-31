С 1 июня водителям будут рассылать "письма счастья": где установлены камеры видеофиксации

С 1 июня водителям, которые превысили скорость в пределах Киева и Киевской области и попали в поле зрения камер фотовидеофиксации начнут приходить так называемые "письма счастья" - постановления в бумажном виде о нарушении ПДД, так как Министерство внутренних дел запускает систему автоматической фото-, видеофиксации нарушений правил дорожного движения, запуск которой ранее пришлось отложить из-за карантина.

Адреса установленных камер фотовидеофиксации дорожного движения в Киеве:

Ул. Елены Телиги, 39;

Набережное шоссе, 4 (напротив)

Днепровская набережная, перекресток с улицей Причальная;

Улица Братиславская, 18;

Чоколовский бульвар, 24;

Северный мост (в направлении левого берега) Северный мост (в направлении правого берега)

Броварской проспект. (М. Левобережная)

Броварской проспект / ул. строителей;

Южный мост (в направлении левого берега)

Южный мост (в направлении правого берега)

Проспект Героев Сталинграда, 25;

Проспект Владимира Маяковского, 56;

Проспект Владимира Маяковского, 65;

Дружбы народов бульвар, 27;

Дружбы народов бульвар, 36;

Столичное шоссе, 58 в направлении Киева;

Столичное шоссе 58, в направлении Обухова;

Харьковская площадь / проспект Бажана.

Штрафы: за превышение скорости более чем на 20 км / ч - 255 грн; за превышение скорости более чем на 50 км / ч - 510 грн.

Штраф уменьшается на 50 процентов, если его уплачен в течение 10 банковских дней с момента получения постановления.

Как сообщали Українські Новини, в Киеве появится новая система фиксации нарушений ПДД.



Тем временем наказания за нарушения ПДД ужесточат: штрафы вырастут для пешеходов.

Также Рада заменила штрафные балы за нарушение ПДД денежным штрафом.