С 1 июня водителям будут рассылать "письма счастья": где установлены камеры видеофиксации

С 1 июня водителям, которые превысили скорость в пределах Киева и Киевской области и попали в поле зрения камер фотовидеофиксации начнут приходить так называемые "письма счастья" - постановления в бумажном виде о нарушении ПДД, так как Министерство внутренних дел запускает систему автоматической фото-, видеофиксации нарушений правил дорожного движения, запуск которой ранее пришлось отложить из-за карантина. Адреса установленных камер фотовидеофиксации дорожного движения в Киеве: Ул. Елены Телиги, 39; Набережное шоссе, 4 (напротив) Днепровская набережная, перекресток с улицей Причальная; Улица Братиславская, 18; Чоколовский бульвар, 24; Северный мост (в направлении левого берега) Северный мост (в направлении правого берега) Броварской проспект. (М. Левобережная) Броварской проспект \/ ул. строителей; Южный мост (в направлении левого берега) Южный мост (в направлении правого берега) Проспект Героев Сталинграда, 25; Проспект Владимира Маяковского, 56; Проспект Владимира Маяковского, 65; Дружбы народов бульвар, 27; Дружбы народов бульвар, 36; Столичное шоссе, 58 в направлении Киева; Столичное шоссе 58, в направлении Обухова; Харьковская площадь \/ проспект Бажана. Штрафы: за превышение скорости более чем на 20 км \/ ч - 255 грн; за превышение скорости более чем на 50 км \/ ч - 510 грн. Штраф уменьшается на 50 процентов, если его уплачен в течение 10 банковских дней с момента получения постановления. Как сообщали Українські Новини, в Киеве появится новая система фиксации нарушений ПДД. Тем временем наказания за нарушения ПДД ужесточат: штрафы вырастут для пешеходов. Также Рада заменила штрафные балы за нарушение ПДД денежным штрафом.