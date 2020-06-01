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01 июня 2020, понедельник, 09:01 48 Инфографика
Силовые структуры 2020-06-01T11:15:03+03:00
Українські Новини
Сегодня МВД запускает систему видеофиксации нарушений ПДД в Киеве и области

Сегодня МВД запускает систему видеофиксации нарушений ПДД в Киеве и области

Анна Рудык
МВД, ПДД, Видеофиксация, нарушение ПДД
Автомобиль. Фото: Pixabay
Автомобиль. Фото: Pixabay

С 1 июня 2020 года Министерство внутренних дел намерено запустить в штатном режиме работу системы фиксации административных правонарушений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения в Киеве и в Киевской области.

Сейчас в Киеве и Киевской области уже установлено 50 камер автоматической фотовидеофиксации.

Всего на территории Украины планируется запустить в работу около 700 таких камер.

Камеры будут установлены в местах, где по статистике погибало и травмировалось наибольшее количество граждан.

Камера будет фиксировать превышение скорости, после этого патрульный полицейский зафиксирует на своем компьютере и проверит номера автомобиля.

После установления совпадения номера автомобиля с его маркой выписывается административный протокол, который через "Укрпошту" будет направляться нарушителю.

Это лицо сможет ознакомиться с фотографией, временем, местом и даже пересмотреть видеозапись, в какое именно время его автомобиль превысил скорость.

Если за рулем был не собственник автомобиля, то он может сообщить лицу, которому он доверил свое авто, чтобы этот человек заплатил штраф.

Адреса установленных камер фотовидеофиксации дорожного движения в Киеве:

  • Ул. Елены Телиги, 39;
  • Набережное шоссе, 4 (напротив)
  • Днепровская набережная, перекресток с улицей Причальная;
  • Улица Братиславская, 18;
  • Чоколовский бульвар, 24;
  • Северный мост (в направлении левого берега) Северный мост (в направлении правого берега)
  • Броварской проспект. (М. Левобережная)
  • Броварской проспект / ул. строителей;
  • Южный мост (в направлении левого берега)
  • Южный мост (в направлении правого берега)
  • Проспект Героев Сталинграда, 25;
  • Проспект Владимира Маяковского, 56;
  • Проспект Владимира Маяковского, 65;
  • Дружбы народов бульвар, 27;
  • Дружбы народов бульвар, 36;
  • Столичное шоссе, 58 в направлении Киева;
  • Столичное шоссе 58, в направлении Обухова;
  • Харьковская площадь / проспект Бажана.

Как сообщали Українські Новини, наказания за нарушения ПДД ужесточат: штрафы вырастут для пешеходов.

Также Рада заменила штрафные балы за нарушение ПДД денежным штрафом.

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