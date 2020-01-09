Наказания за нарушения ПДД ужесточат: штрафы вырастут для пешеходов

Текст законопроекта размещен на сайте парламента, сообщает "Сегодня".

Законопроектом предлагается установить, что неподчинение пешеходов сигналам регулирования дорожного движения, переход ими проезжей части в неустановленных местах или непосредственно перед транспортными средствами, которые приближаются, невыполнение других правил дорожного движения влечет наложение штрафа в размере 15 необлагаемых минимумов доходов граждан (255 грн).

В действующем законодательстве речь идет о наказании в виде предупреждения или наложения штрафа в размере трех необлагаемых минимумов доходов граждан (51 грн).