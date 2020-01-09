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09 января 2020, четверг, 10:58 645
Общество 2020-01-09T12:16:11+02:00
Українські Новини
Наказания за нарушения ПДД ужесточат: штрафы вырастут для пешеходов

Наказания за нарушения ПДД ужесточат: штрафы вырастут для пешеходов

Таня Войтюк
ДТП, ПДД, уголовная ответственность, Штрафы
Место ДТП, на котором сбили пешехода. Фото: Информатор
Место ДТП, на котором сбили пешехода. Фото: Информатор

Большое количество аварий на дорогах стали причиной того, что с 1 января уголовная ответственность за вождение в пьяном виде вступила в силу, а в украинском парламенте зарегистрирован проект закона о внесении изменений в статью 127 Кодекса Украины об административных правонарушениях относительно усиления ответственности пешеходов за нарушение правил дорожного движения (№ 2697).

Текст законопроекта размещен на сайте парламента, сообщает "Сегодня".

Законопроектом предлагается установить, что неподчинение пешеходов сигналам регулирования дорожного движения, переход ими проезжей части в неустановленных местах или непосредственно перед транспортными средствами, которые приближаются, невыполнение других правил дорожного движения влечет наложение штрафа в размере 15 необлагаемых минимумов доходов граждан (255 грн).

В действующем законодательстве речь идет о наказании в виде предупреждения или наложения штрафа в размере трех необлагаемых минимумов доходов граждан (51 грн).

Те же нарушения, совершенные вышеуказанными лицами, находящимися в состоянии опьянения, влекут наложение штрафа в размере 30 необлагаемых минимумов доходов граждан (510 грн) (в действующем законодательстве – восьми необлагаемых минимумов доходов граждан (120 грн).

Нарушения, повлекшие создание аварийной обстановки, влекут за собой наложение штрафа в размере 40 (в действующем законодательстве – 10) необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от 12 до 40 часов.

Как сообщали Українські Новини, с нового года электрокары получат новый цвет номерного знака и парковочные места.

Также в МВД планирует в 20 раз повысить штрафы за нарушение ПДД.

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