Наказания за нарушения ПДД ужесточат: штрафы вырастут для пешеходов

Большое количество аварий на дорогах стали причиной того, что с 1 января уголовная ответственность за вождение в пьяном виде вступила в силу, а в украинском парламенте зарегистрирован проект закона о внесении изменений в статью 127 Кодекса Украины об административных правонарушениях относительно усиления ответственности пешеходов за нарушение правил дорожного движения (№ 2697). Текст законопроекта размещен на сайте парламента, сообщает "Сегодня". Законопроектом предлагается установить, что неподчинение пешеходов сигналам регулирования дорожного движения, переход ими проезжей части в неустановленных местах или непосредственно перед транспортными средствами, которые приближаются, невыполнение других правил дорожного движения влечет наложение штрафа в размере 15 необлагаемых минимумов доходов граждан (255 грн). В действующем законодательстве речь идет о наказании в виде предупреждения или наложения штрафа в размере трех необлагаемых минимумов доходов граждан (51 грн). Те же нарушения, совершенные вышеуказанными лицами, находящимися в состоянии опьянения, влекут наложение штрафа в размере 30 необлагаемых минимумов доходов граждан (510 грн) (в действующем законодательстве – восьми необлагаемых минимумов доходов граждан (120 грн). Нарушения, повлекшие создание аварийной обстановки, влекут за собой наложение штрафа в размере 40 (в действующем законодательстве – 10) необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от 12 до 40 часов. Как сообщали Українські Новини, с нового года электрокары получат новый цвет номерного знака и парковочные места. Также в МВД планирует в 20 раз повысить штрафы за нарушение ПДД.