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01 июня 2020, понедельник, 10:10 46
Транспорт 2020-06-01T10:45:01+03:00
Українські Новини
Камеры автофиксации "поймали" первого нарушителя спустя минуту после запуска, — МВД

Камеры автофиксации "поймали" первого нарушителя спустя минуту после запуска, — МВД

Кира Молчанова
МВД, ПДД, Видеофиксация, Антон Геращенко, нарушение ПДД
Автомобиль. Фото: Pixabay
Автомобиль. Фото: Pixabay

В первую минуту работы камер системы автофиксации превышение скорости был "пойман" первый нарушитель ПДД.

Об этом в Facebook сообщил заместитель главы МВД Антон Геращенко.

"Исторически первым официально зафиксированным нарушителем скоростного режима стал автомобиль Audi Q7, который двигался по Чоколовский бульвар в 00:01 минуту со скоростью 75 километров в час при разрешенной скоростном режиме на этой магистрали - до 70 километров в час. Этот автомобиль был зафиксирован камерой, расположенной по адресу - Чоколовский бульвар, 24", - написал Геращенко.

Он подчеркнул, что место нарушения – одно из тех, где часто совершаются ДТП с тяжелыми последствиями.

Гращенко объяснил, что теперь владелице автомобиля придет письмо с уведомлением о нарушении правил. Там будет с QR-кодом, по которому она сможет посмотреть видео с местом и временем нарушения правил.

По словам Геращенко, чем быстрее нарушитель оплатит штраф, тем меньше он будет. Если его оплатить в течение 10 дней с момента нарушения, то он составит 127,5 гривен, если позже – 255.

В случае, если по какой-либо причине штраф не будет оплачен, он будет взиматься через систему исполнительной службы Министерства юстиции.

"Если гражданин не согласен с постановлением о нарушении ПДД, зафиксированном в автоматическом режиме, он может его обжаловать, обратившись в Департамент патрульной полиции или в суд", - резюмировал Геращенко.

Как сообщали Українські Новини, наказания за нарушения ПДД ужесточат: штрафы вырастут для пешеходов.

Также Рада заменила штрафные балы за нарушение ПДД денежным штрафом.

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