За 8 хвилин система автофіксації "зловила" 282 порушників ПДР

Сьогодні вночі в Україні запрацювала система автоматичної фіксації порушень на дорогах. Виявилося, що за 8 хвилин роботи система фото - і відеофіксації зафіксувала 262 перевищення швидкості, при цьому за першого порушника "зловили" за першу хвилину роботи.

Про це йдеться у повідомленні міністра внутрішніх справ Арсена Авакова в мікроблозі Twitter, передають Українські Новини.

"О 00:00 годин запущена система автофиксации перевищення швидкості. За 8 хвилин 45 камер зафіксували 262 перевищення швидкості", - написав він.

При цьому Аваков зазначив, що камери в Києві налаштовані на 103 км/год.

Як повідомляли Українські Новини, вже відомі адреси встановлених камер фотовідеофіксації дорожнього руху в Києві.

Раніше МВС відклало запуск системи автоматичної фотовідеофіксації порушень ПДР до закінчення режиму суворого карантину.

Також у грудні водії почали тестувати нові електронні водійські права та в додатку стане доступна функція оплати штрафів за порушення правил дорожнього руху через смартфон. У програмі будуть з'являтися повідомлення про штрафи, виписані патрульними на місці зупинки автомобіля і зафіксованими в автоматичному режимі або в режимі фотозйомки.