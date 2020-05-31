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31 мая 2020, воскресенье, 15:19 68 Инфографика
Медицина 2020-05-31T16:30:01+03:00
Українські Новини
Ослабление карантина: пять областей и Киев не готовы перейти ко второму этапу

Ослабление карантина: пять областей и Киев не готовы перейти ко второму этапу

Надежда Комендантова
Минздрав, Карантин, Коронавирус, ослабление карантина, Смягчение карантина
Карантин. Фото: Pixabay
Карантин. Фото: Pixabay

5 областей Украины не готовы к переходу ко второму этапу смягчения карантина, в то время, как за сутки, 30 мая, количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 468 до 23 672, количество умерших от заболевания - на 12 человек до 708.

Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения, передают Українськi Новини.  

"Переход областей ко второму этапу, который предусматривает ослабление карантина, возможен при условии соответствия эпидситуации в области определенным критериям", - говорится в сообщении.

Однако, как подчеркнули в Минздраве, на данный момент сложившаяся ситуация не позволяет смягчить карантин в Киеве, Волынской, Донецкой, Львовской, Ривненской и Черновицкой областях. 

Ранее Кабмин представил 5-этапный план выхода из карантина

Как сообщали Українськi Новини, с 1 июня в Украине планируется открытие спортзалов, бассейнов и возобновление межобластных пассажирских перевозок.

Ранее Кабинет Министров разрешил работу метрополитена и детских садов с 25 мая при условии соблюдения критериев адаптивного карантина.

Также с 22 мая в Украине начался 2 этап смягчения карантина: какие мерпориятия можно проводить. А в Киеве и Днепре возобновил работу метрополитен и общественный транспорт.

В то же время, школьные лагеря в Киеве откроют не раньше июля, а секции - с сентября.

 

Кроме того, 

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