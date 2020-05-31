Ослабление карантина: пять областей и Киев не готовы перейти ко второму этапу

5 областей Украины не готовы к переходу ко второму этапу смягчения карантина, в то время, как за сутки, 30 мая, количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 468 до 23 672, количество умерших от заболевания - на 12 человек до 708. Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения, передают Українськi Новини. "Переход областей ко второму этапу, который предусматривает ослабление карантина, возможен при условии соответствия эпидситуации в области определенным критериям", - говорится в сообщении. Однако, как подчеркнули в Минздраве, на данный момент сложившаяся ситуация не позволяет смягчить карантин в Киеве, Волынской, Донецкой, Львовской, Ривненской и Черновицкой областях. Ранее Кабмин представил 5-этапный план выхода из карантина. Как сообщали Українськi Новини, с 1 июня в Украине планируется открытие спортзалов, бассейнов и возобновление межобластных пассажирских перевозок. Ранее Кабинет Министров разрешил работу метрополитена и детских садов с 25 мая при условии соблюдения критериев адаптивного карантина. Также с 22 мая в Украине начался 2 этап смягчения карантина: какие мерпориятия можно проводить. А в Киеве и Днепре возобновил работу метрополитен и общественный транспорт. В то же время, школьные лагеря в Киеве откроют не раньше июля, а секции - с сентября. Кроме того,