В Днипре возобновили работу метрополитена

Днипро возобновил работу метрополитена в понедельник с 15:00, в то время, как Киевское и Харьковское метро возобновило работу 25 мая в 5:30.

Об этом мэр Днипра Борис Филатов написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Метро запускаем сегодня в 15:00", - написал он.

Вход и передвижение по территории метрополитена разрешается в защитной маске или респираторе, также следует соблюдать дистанцию.

Он отметил, что общественный транспорт также возвращается к нормальному режиму и спецбилеты уже не нужны.

Кроме этого, он подчеркнул, что с 27 мая начнут работать детские сады в Днепре и Днепропетровской области.

Как сообщали Українськi Новини, ранее опубликовали рекомендации относительно работы метрополитена в период карантина.

Также сообщалось о том, как платить за проезд после запуска метро.