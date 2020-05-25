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25 мая 2020, понедельник, 16:40 41
Общество 2020-05-25T17:45:02+03:00
Українські Новини
В Днипре возобновили работу метрополитена

В Днипре возобновили работу метрополитена

Елена Новикова
Метрополитен, Метро, Карантин, карантин в Днипре
Метро. Фото: pixabay
Метро. Фото: pixabay

Днипро возобновил работу метрополитена в понедельник с 15:00, в то время, как Киевское и Харьковское метро возобновило работу 25 мая в 5:30.

Об этом мэр Днипра Борис Филатов написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Метро запускаем сегодня в 15:00", - написал он.

Вход и передвижение по территории метрополитена разрешается в защитной маске или респираторе, также следует соблюдать дистанцию.

Он отметил, что общественный транспорт также возвращается к нормальному режиму и спецбилеты уже не нужны.

Кроме этого, он подчеркнул, что с 27 мая начнут работать детские сады в Днепре и Днепропетровской области.

Как сообщали Українськi Новини, ранее опубликовали рекомендации относительно работы метрополитена в период карантина.

Также сообщалось о том, как платить за проезд после запуска метро

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