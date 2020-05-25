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25 мая 2020, понедельник, 08:30 690
Общество 2020-05-25T08:31:19+03:00
Українські Новини
В Киеве открылось метро. Полиция выдает маски тем, у кого их нет

В Киеве открылось метро. Полиция выдает маски тем, у кого их нет

Валерия Драгомирова
Киев, Метро, Карантин, Киевский метрополитен
Метро. Фото: УП
Метро. Фото: УП

Утром, 25 мая, в Киеве заработало метро в обычном режиме. В метро полиция выдает маски тем, у кого их нет, но количество ограниченное. Об этом пишет PavlovskyNEWS

"В 5:30 со станции "Лесная" сразу при входе к турникетам полиция остановила пожилую женщину, у которой не было маски. Правоохранители выдали ей маску, но нам сказали, что количество ограничено", - говорится в сообщении. 

У турникетов и на перроне сотрудники метрополитена носят защитный экран для лица. На станциях есть термометры, но температурный скрининг не проводят. Кассиры вместо жетонов продают бумажные билеты с QR-кодом.

Женщине дали маску. Фото: T.ME/PavlovskynewsЖенщине дали маску. Фото: T.ME/Pavlovskynews

Поезд не ждет так долго, чтобы каждый пассажир вышел из вагона соблюдая дистанцию. Корреспондент "Страны" проехалась в подземке и отметила, что все люди выходят и заходят в вагоны как и до карантина, то есть не соблюдая никаких дистанций. И это еще не час пик.


В одном из поездов метро нет никакой социальной рекламы или предупреждений о необходимом соблюдении дистанции 1,5 метра.

Метро утром. Фото: Метро утром. Фото: "Страна"

Метро утром. Фото: УПМетро утром. Фото: УП

Станцию метро "Академгородок" сегодня открыли по графику в 05:46 а это время у входа было более 30 человек.

Станция Станция "Академгородок". Фото: "Страна"

Ранее Українські Новини писали, как платить за проезд после запуска метро

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