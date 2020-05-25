В Киеве открылось метро. Полиция выдает маски тем, у кого их нет

Утром, 25 мая, в Киеве заработало метро в обычном режиме. В метро полиция выдает маски тем, у кого их нет, но количество ограниченное. Об этом пишет PavlovskyNEWS.

"В 5:30 со станции "Лесная" сразу при входе к турникетам полиция остановила пожилую женщину, у которой не было маски. Правоохранители выдали ей маску, но нам сказали, что количество ограничено", - говорится в сообщении.

У турникетов и на перроне сотрудники метрополитена носят защитный экран для лица. На станциях есть термометры, но температурный скрининг не проводят. Кассиры вместо жетонов продают бумажные билеты с QR-кодом.

Женщине дали маску. Фото: T.ME/Pavlovskynews

Поезд не ждет так долго, чтобы каждый пассажир вышел из вагона соблюдая дистанцию. Корреспондент "Страны" проехалась в подземке и отметила, что все люди выходят и заходят в вагоны как и до карантина, то есть не соблюдая никаких дистанций. И это еще не час пик.



В одном из поездов метро нет никакой социальной рекламы или предупреждений о необходимом соблюдении дистанции 1,5 метра.

Метро утром. Фото: "Страна"

Метро утром. Фото: УП

Станцию метро "Академгородок" сегодня открыли по графику в 05:46 а это время у входа было более 30 человек.

Станция "Академгородок". Фото: "Страна"

Ранее Українські Новини писали, как платить за проезд после запуска метро.