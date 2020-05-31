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31 мая 2020, воскресенье, 09:32 9
Медицина 2020-05-31T09:37:05+03:00
Українські Новини
После двухдневного спада количество новых случаев коронавруса в Украине снова выросло

После двухдневного спада количество новых случаев коронавруса в Украине снова выросло

Ярина Вацяк
Коронавирус, коронавирус в Украине, Covid-19
Коронавирус. Фото: pixabay.com
Коронавирус. Фото: pixabay.com

За сутки, 30 мая, количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 468 до 23 672, количество умерших от заболевания - на 12 человек до 708 по сравнению с предыдущими сутками, при этом количество новых случаев снижается второй день подряд и 30 мая увеличилось, количество новых летальных случаев уменьшилось.

Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения, передают Українськi Новини.

Симптомы Covid-19Симптомы Covid-19

Как сообщали Українські Новини, в мире по состоянию на 31 мая коронавирус Covid-19 обнаружили у 6 063 588 человек после того, как был установлен очередной рекорд по заболеваемости.

Ранее врач-вирусолог Евгения Менжулина рассказала о профилактике коронавирусаа также о том, что делать после контакта с больным.

 

 

 

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