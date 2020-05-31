После двухдневного спада количество новых случаев коронавруса в Украине снова выросло

За сутки, 30 мая, количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 468 до 23 672, количество умерших от заболевания - на 12 человек до 708 по сравнению с предыдущими сутками, при этом количество новых случаев снижается второй день подряд и 30 мая увеличилось, количество новых летальных случаев уменьшилось.

Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения, передают Українськi Новини.

Симптомы Covid-19

Как сообщали Українські Новини, в мире по состоянию на 31 мая коронавирус Covid-19 обнаружили у 6 063 588 человек после того, как был установлен очередной рекорд по заболеваемости.

Ранее врач-вирусолог Евгения Менжулина рассказала о профилактике коронавируса, а также о том, что делать после контакта с больным.