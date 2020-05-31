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31 травня 2020, неділя, 15:19 14 Інфографіка
Медицина 2020-05-31T17:15:01+03:00
Українські Новини
Ослаблення карантину: п'ять областей і Київ не готові перейти до другого етапу

Ослаблення карантину: п'ять областей і Київ не готові перейти до другого етапу

Надежда Комендантова
Карантин, МОЗ, Коронавірус, Послаблення карантину
Карантин. Фото: Pixabay
Карантин. Фото: Pixabay

5 областей України не готові до переходу до другого етапу пом'якшення карантину, в той час, як за добу, 30 травня, кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні збільшилася на 468 до 23 672, кількість померлих від захворювання - на 12 осіб до 708.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я, передають Українські Новини.

"Перехід областей до другого етапу, який передбачає послаблення карантину, можливий за умови відповідності епідситуації в області певним критеріям", - йдеться в повідомленні.

Проте, як підкреслили в МОЗ, на даний момент ситуація не дозволяє пом'якшити карантин у Києві, Волинській, Донецькій, Львівській, Рівненській та Чернівецькій областях.

Раніше Кабмін представив 5-етапний план виходу з карантину.

Як повідомляли Українські Новини, з 1 червня в Україні планується відкриття спортзалів, басейнів і відновлення міжобласних пасажирських перевезень.

Раніше Кабінет Міністрів дозволив роботу метрополітену та дитячих садків з 25 травня за умови дотримання критеріїв адаптивного карантину.

Також з 22 травня в Україні розпочався 2 етап пом'якшення карантину: які мерпориятия можна проводити. А в Києві і Дніпрі відновив роботу метрополітен та громадський транспорт.

У той же час, школьные табору у Києві відкриють не раніше липня, а секції - з вересня.

 

Крім того,

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Ослаблення карантину: п'ять областей і Київ не готові перейти до другого етапу
Україна
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