Ослаблення карантину: п'ять областей і Київ не готові перейти до другого етапу

5 областей України не готові до переходу до другого етапу пом'якшення карантину, в той час, як за добу, 30 травня, кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні збільшилася на 468 до 23 672, кількість померлих від захворювання - на 12 осіб до 708.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я, передають Українські Новини.

"Перехід областей до другого етапу, який передбачає послаблення карантину, можливий за умови відповідності епідситуації в області певним критеріям", - йдеться в повідомленні.

Проте, як підкреслили в МОЗ, на даний момент ситуація не дозволяє пом'якшити карантин у Києві, Волинській, Донецькій, Львівській, Рівненській та Чернівецькій областях.

Раніше Кабмін представив 5-етапний план виходу з карантину.

Як повідомляли Українські Новини, з 1 червня в Україні планується відкриття спортзалів, басейнів і відновлення міжобласних пасажирських перевезень.

Раніше Кабінет Міністрів дозволив роботу метрополітену та дитячих садків з 25 травня за умови дотримання критеріїв адаптивного карантину.

Також з 22 травня в Україні розпочався 2 етап пом'якшення карантину: які мерпориятия можна проводити. А в Києві і Дніпрі відновив роботу метрополітен та громадський транспорт.

У той же час, школьные табору у Києві відкриють не раніше липня, а секції - з вересня.

Крім того,