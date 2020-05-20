Метро и детские сады откроются с 25 мая: при соблюдении адаптивного карантина

Кабинет Министров разрешил работу метрополитена и детских садов с 25 мая при условии соблюдения критериев адаптивного карантина.

Об этом в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передают Українськi Новини.

"С 25 мая будет разрешено перевозить пассажиров в метро, а также посещение учреждений дошкольного образования", - сказал он.

Степанов отметил, что с 22 мая будут разрешены регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки автотранспортом в городском, пригородном, межгородском и внутриобластном сообщении.

Как сообщали Українськi Новини, Кабинет планирует возобновить межобластные пассажирские перевозки в начале июня, регулярные авиарейсы - не ранее 15 июня.

Ранее в МОЗ рассказали, что метро в Киеве откроют после оценки эпидситуации.

С 22 мая в Киеве должен начаться второй этап ослабления карантина. Перед каждым рейсом транспорт должен быть дезинфицирован, а лица с температурой выше 37,2 градусов или симптомами ОРВИ не будут допущены к работе.

Сегодня начался 70-й день карантина, который Кабинет Министров ввел с 12 марта из-за эпидемии коронавируса COVID-19. Тем временем, в Украине выявили почти 1,3 тыс. кафе, парикмахерских и магазинов, нарушающих карантин.