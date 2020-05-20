подписаться на рассылку
26.35 26.67
28.55 29.16
˟
20 мая 2020, среда, 16:13 183
Общество 2020-05-20T16:45:02+03:00
Українські Новини
Метро и детские сады откроются с 25 мая: при соблюдении адаптивного карантина

Метро и детские сады откроются с 25 мая: при соблюдении адаптивного карантина

Ольга Фандорина
Метрополитен, Детские сады, карантин в Украине, ослабление карантина, Снятие карантина, Адаптивный карантин
Метрополитен. Фото: Facebook/КП
Метрополитен. Фото: Facebook/КП "Київський метрополітен"

Кабинет Министров разрешил работу метрополитена и детских садов с 25 мая при условии соблюдения критериев адаптивного карантина.

Об этом в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передают Українськi Новини.

"С 25 мая будет разрешено перевозить пассажиров в метро, а также посещение учреждений дошкольного образования", - сказал он.

Степанов отметил, что с 22 мая будут разрешены регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки автотранспортом в городском, пригородном, межгородском и внутриобластном сообщении.

Как сообщали Українськi Новини, Кабинет планирует возобновить межобластные пассажирские перевозки в начале июня, регулярные авиарейсы - не ранее 15 июня.

Ранее в МОЗ рассказали, что метро в Киеве откроют после оценки эпидситуации.

С 22 мая в Киеве должен начаться второй этап ослабления карантина. Перед каждым рейсом транспорт должен быть дезинфицирован, а лица с температурой выше 37,2 градусов или симптомами ОРВИ не будут допущены к работе.

Сегодня начался 70-й день карантина, который Кабинет Министров ввел с 12 марта из-за эпидемии коронавируса COVID-19. Тем временем, в Украине выявили почти 1,3 тыс. кафе, парикмахерских и магазинов, нарушающих карантин.

Больше новостей о: Метрополитен Детские сады карантин в Украине ослабление карантина Снятие карантина Адаптивный карантин

В Минздраве рассказали, когда и как планируют откр...
Школы и детсады откроют в Киеве не ранее чем через...
Межобластной транспорт готов к запуску в 6 областя...
Кабмин разрешил работу гостиниц с 22 мая...
Кабмин ввел адаптивный карантин по 22 июня
Зеленский за пересмотр языковых квот на телевидении
Новости
В Мининфраструктуры рассказали, при каких условиях начнется возобновление работы транспорта 16:45
Рада ратифицировала конвенцию Совета Европы о доступе к официальным документам 16:39
Собаку продают за долги. Фото: setam.net.ua
Минюст продает собак за долги 16:38
Несмотря на ограничения в 47,2 тыс. гривен, члены набсовета "Нефтегаза" получили по полмиллиона зарплаты 16:29
Инвесторы в возобновляемую энергетику просят Зеленского вмешаться в процесс реформирования отрасли 16:26
больше новостей
Летнего тепла ждать не стоит. Синоптики дали неутешительный прогноз на конец мая 05:30 Карта
МОН просит разрешить посещение учебных заведений для контрольных, лабораторных и практических работ 17:19
Ослабление карантина: как будут работать спортзалы и фитнесс-клубы 22:24 Инфографика
Новую пенсионную систему в Украине запустят с октября: кого коснется и что изменит 05:40 Инфографика
Суд обязал Порошенко извиниться перед Шарием 17:13
больше новостей
МОН просит разрешить посещение учебных заведений для контрольных, лабораторных и практических работ 17:19
Ослабление карантина: как будут работать спортзалы и фитнесс-клубы 22:24 Инфографика
Вакарчук вошел в тройку политиков, которым люди больше всего не доверяют 06:19 Инфографика
Суд обязал Порошенко извиниться перед Шарием 17:13
Джозеф Байден и Петр Порошенко. Фото из открытых источников
Я повысил тарифы на 100%, когда МВФ требовал на 75%, – обнародованы разговоры Порошенко с Байденом 16:17 Аудиозапись
больше новостей
Зеленский про второй срок, языковые квоты, люстрацию, Авакова и приговор Порошенко. Все новости пресс-конференции
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok