С 1 июня откроются спотзалы, бассейны и возобновятся межобластные перевозки, – Минздрав

В то время, как Кабмин ввел адаптивную модель карантина до 22 июня, с 1 июня планируется открытие спортзалов, бассейнов и возобновление межобластных пассажирских перевозок. Об этом в ходе брифинга сообщил заместитель министра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, передают Українськi Новини. С 1 июня планируется открытие спортзалов, бассейнов и возобновление межобластных пассажирских перевозок автомобильным транспортом. "С 1 июня, если будут достигнуты определенные индикаторы эпидемической ситуации, планируется открытие бассейнов и спортзалов, а также посещение образовательных занятий группами не более 10 человек, например, возобновят работу автошколы. Также планируется запуск с 1 июня железнодорожного транспорта и межобластных перевозок автомобильным транспортом", – сообщил Виктор Ляшко. Ляшко отметил, что рекомендации Минздрава относительно работы бассейнов и спортзалов будут обнародованы в ближайшее время. Он призвал собственников спортивных заведений и школ подготовиться к возможному смягчению карантинных ограничений и привести свои заведения в соответствие рекомендациям. Как сообщали Українськi Новини, с 22 мая в Украине начался 2 этап смягчения карантина: какие мерпориятия можно проводить. В Киеве и Днепре возобновил работу метрополитен и общественный транспорт.