С 1 июня откроются спотзалы, бассейны и возобновятся межобластные перевозки, – Минздрав

В то время, как Кабмин ввел адаптивную модель карантина до 22 июня, с 1 июня планируется открытие спортзалов, бассейнов и возобновление межобластных пассажирских перевозок. Об этом в ходе брифинга сообщил заместитель министра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, передают Українськi Новини.

С 1 июня планируется открытие спортзалов, бассейнов и возобновление межобластных пассажирских перевозок автомобильным транспортом.

"С 1 июня, если будут достигнуты определенные индикаторы эпидемической ситуации, планируется открытие бассейнов и спортзалов, а также посещение образовательных занятий группами не более 10 человек, например, возобновят работу автошколы. Также планируется запуск с 1 июня железнодорожного транспорта и межобластных перевозок автомобильным транспортом", – сообщил Виктор Ляшко.

Ляшко отметил, что рекомендации Минздрава относительно работы бассейнов и спортзалов будут обнародованы в ближайшее время.

Он призвал собственников спортивных заведений и школ подготовиться к возможному смягчению карантинных ограничений и привести свои заведения в соответствие рекомендациям.

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