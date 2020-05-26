подписаться на рассылку
26.65 27.05
28.85 29.45
˟
26 мая 2020, вторник, 10:21 259
Общество 2020-05-26T10:45:01+03:00
Українські Новини
С 1 июня откроются спотзалы, бассейны и возобновятся межобластные перевозки, – Минздрав

С 1 июня откроются спотзалы, бассейны и возобновятся межобластные перевозки, – Минздрав

Ирина Николенко
Минздрав, Виктор Ляшко, коронавирус в Украине, Смягчение карантина
Карантин. Фото: bars.media
Карантин. Фото: bars.media

В то время, как Кабмин ввел адаптивную модель карантина до 22 июня, с 1 июня планируется открытие спортзалов, бассейнов и возобновление межобластных пассажирских перевозок. Об этом в ходе брифинга сообщил заместитель министра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, передают Українськi Новини.

С 1 июня планируется открытие спортзалов, бассейнов и возобновление межобластных пассажирских перевозок автомобильным транспортом.

"С 1 июня, если будут достигнуты определенные индикаторы эпидемической ситуации, планируется открытие бассейнов и спортзалов, а также посещение образовательных занятий группами не более 10 человек, например, возобновят работу автошколы. Также планируется запуск с 1 июня железнодорожного транспорта и межобластных перевозок автомобильным транспортом", – сообщил Виктор Ляшко.

Ляшко отметил, что рекомендации Минздрава относительно работы бассейнов и спортзалов будут обнародованы в ближайшее время.

Он призвал собственников спортивных заведений и школ подготовиться к возможному смягчению карантинных ограничений и привести свои заведения в соответствие рекомендациям.

Как сообщали Українськi Новини, с 22 мая в Украине начался 2 этап смягчения карантина: какие мерпориятия можно проводить.

В Киеве и Днепре возобновил работу метрополитен и общественный транспорт.

Больше новостей о: Минздрав Виктор Ляшко коронавирус в Украине Смягчение карантина

Детские лагеря могут открыться только на последнем...
Замминистра здравоохранения рассказал, при каких у...
После четырехдневного падения количество новых слу...
Киево-Печерская Лавра открылась после карантина...
После четырехдневного падения количество новых случаев коронавируса резко увеличилось
За сутки в мире подтвердили 87 тыс. случаев коронавируса. Данные по всем странам 26 мая
Новости
Во время карантина 90% клиентов ООО "Харьковгаз сбыт" своевременно платят за газ 10:50 Пресс-релиз
59% участников акции "Твоя энергонезависимость" в Хмельницкой области оставили акционные средства 10:50 Пресс-релиз
Минюст помог рейдерам захватить Ракитнянский карьер, - юрист 10:45
Украина работает созданием и запуском спутников дистанционного зондирования Земли "Сокіл" 10:45
На Южном мосту в Киеве аварийная ситуация — движение ограничено, сотни машин стоят в заторе 10:40
больше новостей
С 1 октября населению хотят повысить тариф на электричество 13:28
Минекоенерго согласно с Энергетическим Сообществом в вопросе введения финансового механизма ВСО 12:47
В Киевской области растет количество заболевших COVID-19. Где болеют больше всего 13:43
США построили в Украине 8 лабораторий, где хранятся особо опасные инфекции для "предотвращения биооружия" 07:00 Документ
С завтрашнего дня Киевская область возобновляет пассажирские автоперевозки 11:30
больше новостей
С 1 октября населению хотят повысить тариф на электричество 13:28
США построили в Украине 8 лабораторий, где хранятся особо опасные инфекции для "предотвращения биооружия" 07:00 Документ
Педагоги, психологи и соцработники: утвержден перечень должностей, которые могут получить до 100% от зарплаты 06:00
Участник АТО Николай Кузив подозревается в изнасиловании и пытках. Фото: Facebook/ Николай Кузив
Одним из копов-насильников в Кагарлыке оказался атошник из Львовской области 19:15
Накануне смерти нардеп Давиденко продавал свою долю в агрокомпании, - СМИ 19:26
больше новостей
Во второй месяц карантина госдолг Украины начал расти
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok