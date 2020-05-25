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25 мая 2020, понедельник, 13:04 1122
Общество 2020-05-25T14:00:02+03:00
Українські Новини
Школьные лагеря в Киеве откроют не раньше июля, а секции - с сентября

Школьные лагеря в Киеве откроют не раньше июля, а секции - с сентября

Анна Рудык
Виталий Кличко, Карантин, Детские сады, карантин в Украине
Дети. Фото: pexels
Дети. Фото: pexels

Несмотря на значительные ослабления карантина, вопрос открытия детских секций и лагерей в Киеве будут рассматривать не раньше июля. Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил во время брифинга.

Так, он сообщил, что сейчас к приему детей готовятся столичные садики.

"Говорить о работе детских секций и детских лагерей пока рано. Сейчас готовятся к приему детей столичные садики. Школы организуют работу для приема документов и проведения ВНО для выпускников. После открытия детских садов следующим этапом планируем работу детских лагерей в школах. Но это - перспектива июля, не раньше. О детских секциях - восстановление их работы запланировано на сентябрь", - сказал Кличко.

О работе детских развлекательных зон в торгово-развлекательных заведениях мэр отметил, что они пока не будут открываться.

"Я уже говорил, что решение о возобновлении работы ТРЦ город примет отдельно. Надеюсь, их работу мы сможем разрешить уже до конца этой недели. Но, детские развлекательные зоны пока не будут работать. Мы ослабляем ограничения постепенно. Чтобы не допустить инфекционного взрыва", - сообщил Кличко.

Как сообщали Українські Новини, детским садам разрешили не открываться, если к приему детей в карантин там не готовы.

Также Кабинет Министров разрешил работу метрополитена и детских садов с 25 мая при условии соблюдения критериев адаптивного карантина.

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