Сегодня начинается 2 этап ослабления карантина в Украине. Что можно и что нельзя делать

В то время, как по решению Кабмина, в Украине до 22 июня будет адаптивный карантин с учетом эпидемической ситуации в регионах, с сегодняшнего дня начинается второй этап ослабления карантинных ограничений. С 22 мая разрешается проведение спортивных, религиозных мероприятий, деятельность гостиниц, пассажирские перевозки, передают Українські Новини.

С сегодняшнего дня, в регионах, где будет ослабление карантина, правительство расширило список снятия ограничений.

Что разрешается

Разрешается проводить спортивные мероприятия без зрителей. В них могут принять участие не более 50 человек. Мероприятия, в которых будет задействовано более 50 человек, нужно согласовывать с Министерством здравоохранения.

Также можно проводить религиозные мероприятия при условии – не более одного человека на 10 кв. м площади здания.

Разрешается возобновить работу гостиниц, кроме функционирования в гостиницах ресторанов и спа-зон.

С 22 мая Кабмин разрешает регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки автомобильным транспортом в городском, пригородном, междугородном и межобластном сообщении при перевозке пассажиров в пределах количества мест для сидения.

2 этап выхода из карантина. Фото: Кабмин

Как сообщали Українські Новини, в Минздраве рассказали, когда будут следующие этапы ослабления карантина в Украине. В кабмине рассказали, когда откроются спортивные заведения в Украине.