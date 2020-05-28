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28 мая 2020, четверг, 09:34 324 Новости дня
Общество 2020-05-28T10:00:12+03:00
Українські Новини
Порошенко коллекционирует художников страны-агрессора, Вятрович проиграл суд

Порошенко коллекционирует художников страны-агрессора, Вятрович проиграл суд

Денис Иванеско
Виталий Кличко, Коронавирус, Владимир Вятрович, Петр Порошенко, Главное за день

Вятрович проиграл суд по нацистской символике дивизии СС Галичина. Суд признал противоправным действия Вятровича на посту главы Института нацпамяти, когда он разрешил популяризировать символику нацистской дивизии. Теперь Вятровичу предстоит выплатить судебные издержки.

Его сменщик в институте Дробович еще до решения суда сказал, что публичная демонстрация символики СС Галичина оскорбляет память борцов с нацизмом.

После штурма музея Гончара ГБР снова вызвало Порошенко на допрос. Его пригласили на пятницу 29 мая. Интересно, что  придумает на этот раз?

Многие обратили внимание, что коллекция картин Порошенко, основателя лозунга националистов "Армия, мова, вира" во многом состоит из произведений русских художников. В его коллекции работы русская красавица, русский солдат, русская тройка, московский дворик. И даже есть одна из работа Левитана, автора «самой русской» из всех, когда-либо написанных на русскую тему картин. 
Как же так? Порошенко говорит избирателям "армовир", а у самого дома висят русские классики, воспевающие красоты страны-агрессора?

После скандала с продажей собак за долги, министр юстиции завил, что прекратит эту практику. И даже написал проект решения правительства. Интересно, когда он разрешал отбирать собак у хозяев, думал, что Минюст на этом разбогатеет? 

Кипр придумал как дополнительно заманить туристов - решил лечить их от коронавируса за свой счет. Если они вдруг заболеют. Для членов семей оборудовали специальный отель. Кипр, кстати, довольно легко перенес карантин - без больших потерь как в Италии или Испании.

Кличко решил ограничить вход в метро в часы пик. Хотя метрополитен и так полупустой. Он загружен в 5 раз меньше, чем до карантина. За три дня работы метрополитен перевез лишь половину пассажиров суточной "докарантинной" нормы.
Кличко наверное проболел, когда в школе преподавали логику.

Посмотрите фото весенней метели в Карпатах.

Киев, Одессу и Николаев ждут грозы.

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