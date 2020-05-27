В Карпатах в последние дни весны идет метель

В Карпатах за четыре дня до лета снова падает снег. В среду, 27 мая, на горе Поп Иван в Ивано-Франковской области ограничена видимость до 50 метров.

Об этом говорится в сообщении Черногорского горного поисково-спасательного поста на странице в Facebook.

Уточняется, что утром на горе Поп Иван Черногорский температура воздуха опустилась до -1°. Там дует северо-восточный ветер 11м/с.



"Облачно, туман, ограниченная видимость до 50 м, метель", - говорится в сообщении.

Метель в Карпатах. Фото: Facebook/ Черногорский горный поисково-спасательный пост



Напомним, синоптики резко изменили прогноз погоды на лето, в частности, ожидается аномальная жара и засуха с ливнями.



Ранее Карпаты засыпало снегом за неделю до лета. Тогда температура воздуха была +2°С, ветер юго-западный 7м/с, ограниченная видимость до 70м.



Также анализ спутниковых данных за 40 лет показал, что глобальное потепление на 8 % в десятилетие увеличило вероятность штормов третьей категории и выше с устойчивыми ветрами, превышающими 177 км/ч.



Тем временем спасатели предупредили о повышении уровня воды в реках из-за дождей.