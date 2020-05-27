В Карпатах в последние дни весны идет метель

В Карпатах за четыре дня до лета снова падает снег. В среду, 27 мая, на горе Поп Иван в Ивано-Франковской области ограничена видимость до 50 метров. Об этом говорится в сообщении Черногорского горного поисково-спасательного поста на странице в Facebook. Уточняется, что утром на горе Поп Иван Черногорский температура воздуха опустилась до -1°. Там дует северо-восточный ветер 11м\/с. "Облачно, туман, ограниченная видимость до 50 м, метель", - говорится в сообщении. Метель в Карпатах. Фото: Facebook\/ Черногорский горный поисково-спасательный пост Напомним, синоптики резко изменили прогноз погоды на лето, в частности, ожидается аномальная жара и засуха с ливнями.Ранее Карпаты засыпало снегом за неделю до лета. Тогда температура воздуха была +2°С, ветер юго-западный 7м\/с, ограниченная видимость до 70м.Также анализ спутниковых данных за 40 лет показал, что глобальное потепление на 8 % в десятилетие увеличило вероятность штормов третьей категории и выше с устойчивыми ветрами, превышающими 177 км\/ч.Тем временем спасатели предупредили о повышении уровня воды в реках из-за дождей.