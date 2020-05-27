подписаться на рассылку
26.7 27.11
28.9 29.7
˟
27 мая 2020, среда, 17:57 16
Общество 2020-05-27T18:00:01+03:00
Українські Новини
Глава Минюста Малюська заявил, что продавать собак и кошек за долги нельзя

Глава Минюста Малюська заявил, что продавать собак и кошек за долги нельзя

Ольга Фандорина
Животные, Собаки, Долги, Аукцион, Кошки, Денис Малюська
Животные. Кот. Собака. Фото: pixabay
Животные. Кот. Собака. Фото: pixabay

Кабинет министров Украины согласовал законопроект Министерства юстиции об изменениях в сфере взыскания долгов. Среди прочего предлагают запретить продажу домашних любимцев для взыскания долгов. Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська на своей странице в Facebook

"Ну, и позаботились о домашних любимцах - кошках и собаках. Мы их, конечно, за долги не продавали, не продаем и продавать не будем. Но на случай если наши преемники будут кровожаднее нас, законопроектом мы прямо запрещаем обращать взыскание на этих домашних животных (то есть продавать их за долги)", - написал Малюська.

Он также отметил, что согласованный правительством законопроект системно совершенствует почти каждый аспект исполнительного производства. В случае его принятия депутатами ВРУ умышленно не платить долги будет невозможно.

"Долги уплатить стало чуточку проще. На сайте Онлайн дома юстиции можно проверить наличие долгов в исполнительных производствах и сразу их оплатить. Чтобы воспользоваться услугой, нужно иметь электронную подпись", - также рассказал министр.

Он добавил, что будет усложнена процедура регистрации места проживания в ипотечной недвижимости: понадобится разрешение ипотекодержателя или же доверительного собственника для доверительной собственности. Соответственное постановление было утверждено Кабмином.

Как сообщали Українськi Новини, СЕТАМ выставило на продажу 2 собак, конфискованных по решениям судов.

Сначала появилась информация, что суд конфисковал собаку у хозяев из-за долгов. Однако позже глава Минюста Денис Малюська рассказал, что собака покусал прохожих и суд постановил эту собаку конфисковать.  Также глава Минюста выразил готовность забрать пса, которого продают с молотка.

Больше новостей о: Животные Собаки Долги Аукцион Кошки Денис Малюська

СЕТАМ продает конфискованных по решению суда собак...
Кошки способны заражать друг друга коронавирусом, ...
"Козлина дурная": Андрей Богдан пришел в Киевской ...
На аукционе СЕТАМ продали якобы арестованного за д...
Вятрович проиграл суд по нацисткой символике дивизии СС "Галичина"
После штурма музея Гончара ГБР вызвало Порошенко на допрос
Новости
Кабмин намерен поддержать отечественных производителей 18:16
Деркач еще в 2017 году был депортирован из России, – Наливайченко 18:07 Документ
Евросоюз упростил получение визы для Беларуси, уменьшив список документов и стоимость краткосрочной визы 18:06
Глава Минюста Малюська заявил, что продавать собак и кошек за долги нельзя 17:57
"Дарница" приостанавливает проект по производству гидроксихлорохина для лечения COVID-19 17:55
больше новостей
США построили в Украине 8 лабораторий, где хранятся особо опасные инфекции для "предотвращения биооружия" 07:00 Документ
Нардепа Вятровича вызвали в суд из-за символики дивизии СС "Галичина" 07:18
Зеленский. Фото: ОПУ
Назвал бандитом. Мэр Черкасс подал иск в суд против Зеленского 10:53
Маршрутка.
Киевская область запустила пригородный и внутриобластной транспорт 10:54
Кабмину не удалось уговорить производителей "зеленой энергии" добровольно снизить тарифы, — СМИ 10:54
больше новостей
США построили в Украине 8 лабораторий, где хранятся особо опасные инфекции для "предотвращения биооружия" 07:00 Документ
Зеленский. Фото: ОПУ
Назвал бандитом. Мэр Черкасс подал иск в суд против Зеленского 10:53
Нардепа Вятровича вызвали в суд из-за символики дивизии СС "Галичина" 07:18
Педагоги, психологи и соцработники: утвержден перечень должностей, которые могут получить до 100% от зарплаты 06:00
Участник АТО Николай Кузив подозревается в изнасиловании и пытках. Фото: Facebook/ Николай Кузив
Одним из копов-насильников в Кагарлыке оказался атошник из Львовской области 19:15
больше новостей
ТРЦ в Киеве откроются 30 мая, но без работы развлекательных зон
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok