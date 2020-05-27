Глава Минюста Малюська заявил, что продавать собак и кошек за долги нельзя

Кабинет министров Украины согласовал законопроект Министерства юстиции об изменениях в сфере взыскания долгов. Среди прочего предлагают запретить продажу домашних любимцев для взыскания долгов. Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська на своей странице в Facebook.

"Ну, и позаботились о домашних любимцах - кошках и собаках. Мы их, конечно, за долги не продавали, не продаем и продавать не будем. Но на случай если наши преемники будут кровожаднее нас, законопроектом мы прямо запрещаем обращать взыскание на этих домашних животных (то есть продавать их за долги)", - написал Малюська.

Он также отметил, что согласованный правительством законопроект системно совершенствует почти каждый аспект исполнительного производства. В случае его принятия депутатами ВРУ умышленно не платить долги будет невозможно.

"Долги уплатить стало чуточку проще. На сайте Онлайн дома юстиции можно проверить наличие долгов в исполнительных производствах и сразу их оплатить. Чтобы воспользоваться услугой, нужно иметь электронную подпись", - также рассказал министр.

Он добавил, что будет усложнена процедура регистрации места проживания в ипотечной недвижимости: понадобится разрешение ипотекодержателя или же доверительного собственника для доверительной собственности. Соответственное постановление было утверждено Кабмином.

Как сообщали Українськi Новини, СЕТАМ выставило на продажу 2 собак, конфискованных по решениям судов.

Сначала появилась информация, что суд конфисковал собаку у хозяев из-за долгов. Однако позже глава Минюста Денис Малюська рассказал, что собака покусал прохожих и суд постановил эту собаку конфисковать. Также глава Минюста выразил готовность забрать пса, которого продают с молотка.