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27 мая 2020, среда, 14:16 16
Общество 2020-05-27T14:45:01+03:00
Українські Новини
В киевском метро в час-пик будут ограничивать вход на станции

В киевском метро в час-пик будут ограничивать вход на станции

Анна Рудык
Метрополитен, Метро, Карантин, Киевский метрополитен
Метро в Киеве. Фото:
Метро в Киеве. Фото: "Страна"

Киевский метрополитен за два дня с открытия после карантина перевез 773 000 человек. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга, передают Українські Новини.

Так, Кличко отметил, что не все пассажиры придерживаются новых правил работы метрополитена.

"Из выводов после первых двух дней работы метро - к сожалению, не все пассажиры придерживаются социальной дистанции, не все носят маску. А в метрополитене и наземном транспорте, напомню, обязательный масочный режим! Поэтому не пренебрегайте правилами. Не подвергайте опасности себя и людей, которые рядом. Потому, я уже приводил эту цифру, - 34 процента заражений происходят именно в общественном транспорте. И в нынешней ситуации им следует пользоваться только в случае крайней необходимости”, - сказал мэр.

Также мэр Киева отметил, что в часы пик будут ограничивать вход на некоторые станции.

"В метро, ​​в часы пик, чтобы не создавать большого скопления людей, временно будут ограничивать вход на некоторые станции. Надо будет немного подождать у входа, соблюдая дистанцию ​​и в маске", - подчеркнул Кличко. 

Как сообщали Українські Новини, ученые показали, как легко вирусы "ездят в метро".

Также 25 мая, в Киеве заработало метро в обычном режиме. В метро полиция выдает маски тем, у кого их нет.

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