Вятрович проиграл суд по нацисткой символике дивизии СС "Галичина"

Окружной административный суд г. Киева признал противоправным вывод Института национальной памяти о том, что символика дивизии СС "Галичина" не является нацистской и соответственно не подпадает под действие законодательство о запрете символики коммунистических и национал-социалистических режимов.

Об этом говорится в решении суда, которое обнародовал в своем Telegram-канале депутат Верховной Рады Украины Максим Бужанский (фракция "Слуга народа").

"Признать противоправными действия Украинского института национальной памяти и главы Украинского института национальной памяти по предоставлению вывода о том, что символика 14 гренадерской дивизии войск СС "Галичина" (1-й Украинской дивизии УНА) соответственно действующему законодательству Украины не является символикой национал -социалистического (нацистского) тоталитарного режима, распространение которой в Украине запрещено", - говорится в решении суда.

Данным вывод Институт нацпамяти сделал в мае 2017 года, когда этим учреждение руководил нынешний депутат Рады (фракция "Европейская солидарность") Владимир Вятрович.

Суд обязал Институт нацпамяти воздержаться от распространения этого вывода.

В то же время суд удовлетворил иск физического лица Натальи Мясниковой только частично и отказал в других частях ее иска.

В частности, не стал запрещать "пропаганду символики СС "Галичина".

Напомним, в Украине проводятся выставки и марши в честь дивизии СС "Галичина". При этом демонстрирование и распространение символики коммунистического и национал-социалистического режимов в Украине законодательно запрещено (кроме научных и культурно-образовательных целей).

Часть политиков и граждан считает дивизию частью войск нацисткой Германии, а значит ответственной за преступления национал-социалистического режима и требует запретить ее чествование. Часть - считает ее проявлением национально-освободительной борьбы украинцев и попыткой создать прообраз национальных воинских частей, пусть и в составе сил Третьего рейха.

Ранее преемник Вятровича, директор Института нацпамяти Антон Дробович заявил, что символика дивизии СС "Галичина" не соответствует европейским нормам.

Как сообщали Українські Новини, 16 апреля Главпочтамт Львова организовал выставку марок и открыток, посвященных дивизии СС "Галичина".

В 2018 году департамент образования Львовской областной государственной администрации, под руководством Любомиры Мандзий, организовал конкурс детского рисунка, проводившийся с целью создания героического образа дивизии СС "Галичина".