На Кипре будут бесплатно лечить туристов, заболевших коронавирусом

В то время, как Турция с 1 июля возобновит авиасообщение с 70 странами, на Кипре будут бесплатно лечить заболевших коронавирусом туристов. Об этом передает Associated Press.

Отмечается, что власти Кипра обязались покрывать расходы туристов, заболевших коронавирусом во время отдыха в стране.

В правительстве заявили, что будут покрывать расходы на питание и лекарства для больных коронавирусом туристов и членов их семей.

При этом, на обеспечении туристов остаются услуги транспорта и возвращение домой.

Для иностранных путешественников будет работать специальная больница, которая сможет принимать сразу 100 пациентов и будет оборудована 200 аппаратами искусственного дыхания.

Кроме того, для членов семей больных туристов и других контактных лиц оборудуют специальную гостиницу на 500 номеров.

Как сообщали Українські Новини, Кипр стала последней страной Европы, где зафиксировали коронавирус. Первые случаи инфекции обнаружили 9 марта, а уже 15 марта правительство страны решило закрыть въезд иностранцам. Изначально ограничения вводились на 15 дней, но впоследствии были продлены.

Тем временем, Кипр в июне возобновит авиасообщение.