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27 мая 2020, среда, 16:23 17
Мир 2020-05-27T16:38:20+03:00
Українські Новини
На Кипре будут бесплатно лечить туристов, заболевших коронавирусом

На Кипре будут бесплатно лечить туристов, заболевших коронавирусом

Елизавета Кесельман
Туризм, Кипр, Коронавирус на Кипре, лечение коронавируса, бесплатное лечение коронавируса
Кипр. Фото: brodilki.net
Кипр. Фото: brodilki.net

В то время, как Турция с 1 июля возобновит авиасообщение с 70 странами, на Кипре будут бесплатно лечить заболевших коронавирусом туристов. Об этом передает Associated Press.

Отмечается, что власти Кипра обязались покрывать расходы туристов, заболевших коронавирусом во время отдыха в стране. 

В правительстве заявили, что будут покрывать расходы на питание и лекарства для больных коронавирусом туристов и членов их семей.

При этом, на обеспечении туристов остаются услуги транспорта и возвращение домой.

Для иностранных путешественников будет работать специальная больница, которая сможет принимать сразу 100 пациентов и будет оборудована 200 аппаратами искусственного дыхания.

Кроме того, для членов семей больных туристов и других контактных лиц оборудуют специальную гостиницу на 500 номеров.

Как сообщали Українські Новини, Кипр стала последней страной Европы, где зафиксировали коронавирус. Первые случаи инфекции обнаружили 9 марта, а уже 15 марта правительство страны решило закрыть въезд иностранцам. Изначально ограничения вводились на 15 дней, но впоследствии были продлены.

Тем временем, Кипр в июне возобновит авиасообщение. 

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