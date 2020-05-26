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26 мая 2020, вторник, 15:48 36
Общество 2020-05-26T16:15:01+03:00
Українські Новини
В первый день работы метро воспользовались 310 тыс. киевлян

В первый день работы метро воспользовались 310 тыс. киевлян

Кира Молчанова
Киев, Метро, Метро в Киеве, ослабление карантина
Киевское метро
Киевское метро

310 тыс. человек воспользовались услугами коммунального предприятия "Киевский метрополитен" 25 мая, в первый день запуска метрополитена.

Об этом говорится в сообщении Киевской городской государственной администрации (КГГА), передают Українськi Новини.

"За первый день работы после карантина метрополитеном воспользовались 310 000 пассажиров", - сообщил заместитель председателя КГГА Александр Густелев.

Он отметил, что масочный режим является обязательным в метрополитене, а также пассажирам рекомендуется пользоваться перчатками, соблюдать дистанцию и оплачивать проезд бесконтактно.

В течение месяца с даты возобновления работы пассажиры также смогут использовать ранее приобретенные жетоны зеленого цвета.

Такжезаместитель начальника "Киевского метрополитена" Наталья Макогон сообщила Українським Новинам, что количество воспользовавшихся киевским метро в докарантинное время составляло 1,5 млн человек в день.

"До карантина метро ежедневно пользовалось 1,5 млн человек", - сказала она.

Исходя из количества воспользовавшихся метро 25 мая загрузка метро снизилась примерно на 80% по сравнению с докарантинным периодом.

Как сообщали Українськi Новини, по данным спикера киевского метрополитена никто из пассажиров киевского метрополитена не нарушил санитарные эпидемиологические нормы.

В первый день возобновления метро в Киеве житель столицы пытался покончить с собой, прыгнув с парапета на проезжую часть на станции метро "Днепр".

Тем временем, в киевском метро на второй день после открытия стало больше пассажиров. Пассажиры в масках, но дистанцию никто не соблюдает.

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