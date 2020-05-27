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27 мая 2020, среда, 16:13 815
Общество 2020-05-27T16:30:04+03:00
Українські Новини
ГосЧС предупредила украинцев о сильных ливнях в Киеве и ряде областей

ГосЧС предупредила украинцев о сильных ливнях в Киеве и ряде областей

Ольга Фандорина
Дожди, Спасатели, ГосЧС, Ливни в Украине
Лето Дождь Прогноз погоды в Украине Фото: pixabay
Лето Дождь Прогноз погоды в Украине Фото: pixabay

Ночью и днем четверга, 28 мая, погода в Украине будет дождливой, также о сильных ливнях в Киеве предупредили спасатели. Об этом предупредила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Telegram-канале.

По прогнозу синоптиков, ночью 28 мая сильные ливни стоит ожидать жителям юго-восточных областей, а днем значительные дожди придут в большинство северных и центральных областей. Ливни ожидаются в Одесской и Николаевской областях.

На левобережье прогнозируются грозы и порывы ветра до 15-20 метров в секунду.

В Киеве и Киевской области завтра синоптики также прогнозируют значительный дождь. Осадки ожидаются днем.

Как сообщали Українські Новини, резкого потепления в первой декаде июня ожидать не стоит.

Кроме того, синоптики резко изменили прогноз погоды на лето, в частности, ожидается аномальная жара и засуха с ливнями.

Также в течение всех летних месяцев, в мае и июне погода на большей части территории северного полушария будет теплее, чем обычно.

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