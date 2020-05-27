После штурма музея Гончара ГБР вызвало Порошенко на допрос

Государственное бюро расследований (ГБР) вызвало бывшего Президента Петра Порошенко на допрос на 29 мая после того, как штурмовало музей имени Ивана Гончара в Киеве 28 мая.

Об этом Українським Новинам сообщили в бюро.

"Вызывают на 29 число", - сказал собеседник.

ГБР ожидает Порошенко в 11:00.

Повестка о вызове на допрос была передана 26 мая.

Порошенко вызывают в качестве свидетеля.

Как сообщали Українськi Новини, сотрудники ГБР провели осмотр и фиксацию коллекции картин бывшего Президента Петра Порошенко, выставка которой открылась 26 мая в музее имени Гончара в Киеве.

Сотрудники ГБР пришли в музей Гончара для того, чтобы через Марину Порошенко передать повестку о вызове на допрос ее мужа, так как он не явился на допрос 26 мая.

Ранее Порошенко вызывали на допрос на 26 мая как свидетеля по делу, в котором исследуются обстоятельства перемещения через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля коллекции из 43 картин всемирно известных художников.

Порошенко вызывали на допрос на 26 мая как свидетеля по делу, в котором исследуются обстоятельства перемещения через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля коллекции из 43 картин всемирно известных художников.