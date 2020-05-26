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26 мая 2020, вторник, 11:06 124
Общество 2020-05-26T11:15:01+03:00
Українські Новини
В Минздраве рассказали, когда кафе и рестораны смогут начать работать полноценно

В Минздраве рассказали, когда кафе и рестораны смогут начать работать полноценно

Анна Рудык
Карантин, Коронавирус, карантин в Украине, ослабление карантина
Ресторан. Фото: pixabay
Ресторан. Фото: pixabay

Министр здравоохранения Максим Степанов заявляет, что полноценная работа кафе и ресторанов, которые сейчас работают навынос, будет возможной с 10 июня.

Об этом он сообщил в ходе брифинга, передают Українськi Новини.

"Что касается полноценной работы ресторанов и кафе, это возможно начиная с 10 июня", - сказал он.

Министр отметил, что сейчас эпидемиологическая ситуация не позволяет разрешить полноценное открытие заведений общественного питания.

Как сообщали Українськi Новини, школьные лагеря в Киеве откроют не раньше июля, а секции - с сентября.

Ранее Кабинет Министров разрешил работу метрополитена и детских садов с 25 мая при условии соблюдения критериев адаптивного карантина.

Также с 22 мая в Украине начался 2 этап смягчения карантина: какие мерпориятия можно проводить. А в Киеве и Днепре возобновил работу метрополитен и общественный транспорт.

Кроме того, с 1 июня планируется открытие спортзалов, бассейнов и возобновление межобластных пассажирских перевозок.

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