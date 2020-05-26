У МОЗ розповіли, коли кафе і ресторани зможуть почати працювати повноцінно

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявляє, що повноцінна робота кафе і ресторанів, які зараз працюють на винос, буде можливою з 10 червня.

Про це він повідомив під час брифінгу, передають Українські Новини.

"Що стосується повноцінної роботи ресторанів і кафе, це можливо починаючи з 10 червня", - сказав він.

Міністр зазначив, що зараз епідеміологічна ситуація не дозволяє дозволити повноцінне відкриття закладів громадського харчування.

Як повідомляли Українські Новини, шкільні табори у Києві відкриють не раніше липня, а секції - з вересня.

Раніше Кабінет Міністрів дозволив роботу метрополітену та дитячих садків з 25 травня за умови дотримання критеріїв адаптивного карантину.

Також з 22 травня в Україні розпочався 2 етап пом'якшення карантину: які мерпориятия можна проводити. А в Києві і Дніпрі відновив роботу метрополітен та громадський транспорт.

Крім того, з 1 червня планується відкриття спортзалів, басейнів і відновлення міжобласних пасажирських перевезень.