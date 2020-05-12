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12 мая 2020, вторник, 21:24 431
Общество 2020-05-12T21:45:01+03:00
Українські Новини
McDonald's открыл летние площадки и разрешил покупать еду "навынос"

McDonald's открыл летние площадки и разрешил покупать еду "навынос"

Кира Молчанова
МакДоналдс, McDonald's, McDonald's Ukraine, ослабление карантина, послабление карантина
McDonald's. Фото: Pixabay
McDonald's. Фото: Pixabay

После того, как Кабинет Министров с 11 мая разрешил работу летних площадок кафе и ресторанов, а также их работу "навынос", компания McDonald's Ukraine открыла площадки возле своих заведений и разрешила покупать еду не только водителям транспорта, но и простым покупателям.

Об этом говорится в сообщении компании, передают Українськi Новини.

"В соответствии с решением правительства о послаблении карантинных ограничений, с 11 мая дополнительно к сервисам доставки и "МакДрайв" блюда в McDonald's можно заказать и получить навынос. Также клиенты могут пользоваться площадками сети под открытым небом... Заказать любые блюда можно, как и раньше, с доставкой и через МакДрайв, а с 11 мая еще и "навынос", через экспресс-окно или тамбур, или насладиться ими на летней площадке. По такой схеме будут работать 78 из 92 имеющихся ресторанов. Экспресс-окна и тамбуры, выдающие заказ навынос, работают по новому расписанию с 8:00 до 22:00", — говорится в сообщении.

При этом лишены возможности обслуживания 14 ресторанов сети, расположенных преимущественно в торговых центрах, которые закрыты в период карантина.

"Для удобства перед рестораном нанесена разметка, показывающая безопасное расстояние, а на летних площадках с этой же целью установлены напоминания о том, что за столиком также необходимо соблюдать дистанцию. В этот период сеть усилила и без того строгие процедуры контроля качества, чистоты и гигиены в заведениях. Все поверхности на кухне и в зале дезинфицируются специальным раствором, у экспресс-окон дополнительно установлены дезинфицирующие диспенсеры для пользования посетителями. Работники соблюдают рекомендуемую дистанцию до посетителя, а заказ выдают не касаясь рук. Каждые два часа или, если необходимо, чаще проводится дезинфекция всех поверхностей, с которыми контактируют гости. Поверхности в зоне производства и обслуживания протираются не реже чем раз в час", - говорится в сообщении.

Все работы выполняются в одноразовых перчатках и масках.

С 17 марта, в соответствии с решением правительства, McDonald's закрыл все рестораны, в этот период приобрести блюда можно было только через сервис доставки и "МакДрайв".

Согласно сообщению, в результате более 60% работников компании остались незанятыми, сейчас все работники закрытых ресторанов и сотрудники старше 55 лет получают оплату за простой или находятся в оплачиваемых отпусках.

Как сообщали Українськi Новини, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Кабинет Министров намерен продлить карантин после 22 мая.

4 мая Кабинет Министров продлил карантин до 22 мая с предварительным смягчением ограничений с 11 мая.

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