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18 мая 2020, понедельник, 15:49 204
Президент 2020-05-18T17:00:03+03:00
Українські Новини
Менее 40% украинцев оценивают первый год президентства Зеленского удовлетворительно

Менее 40% украинцев оценивают первый год президентства Зеленского удовлетворительно

Елена Новикова
Рейтинг, Президент, Соцопрос, Владимир Зеленский
Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента
Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

37% респондентов, опрошенных социологической группой "Рейтинг", дали удовлетворительную оценку первому году президентства Владимира Зеленского, в то время, как за Зеленского проголосовали бы меньше 40% украинцев, если бы выборы проводились в ближайшее время.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, передают Українськi Новини.

27% опрошенных дали первому году президентства Зеленского оценку хорошо, 19% - неудовлетворительно, 12% - ужасно, 4% - отлично и 1% затруднился ответить.

Респондентов также попросили оценить достижения Зеленского в ряде предложенных сфер.

Позитивно опрошенные оценили только освобождение пленных (58% позитивных оценок) и борьбу с коронавирусом (41%).

Международную политику по 30% респондентов оценили положительно и отрицательно.

Объединение страны Зеленским 33% оценили неудовлетворительно, а 31% - удовлетворительно.

Укрепление обороноспособности 30% оценили негативно, 26% - позитивно, обновление кадров в органах власти 42% респондентов оценили негативно, 23% - позитивно, социальную защиту населения - 42% негативно, 22% - позитивно, реформирование образования - 42% позитивно, 18% - негативно.

Прекращение огня на Донбассе 49% респондентов оценили неудовлетворительно, 18% - удовлетворительно, экономическое развитие - 51% отрицательно против 14% положительных оценок, а земельную реформу - 53% неудовлетворительно против 15%.

Наиболее негативно респонденты оценили борьбу с коррупцией (58% против 16%), реформирование медицины (59% против 13%) и уменьшение влияния олигархов на политику (56% против 12%).

Опрос проводился 12-13 мая среди 3 тыс. совершеннолетних респондентов со всех регионов подконтрольной территории методом телефонного интервью с использованием компьютера.

Ошибка репрезентативности исследования не превышает 1,8%.

Как сообщали Українськi Новини, 20 мая 2019 года состоялась инаугурация Зеленского.

Также 34% респондентов, опрошенных социологической группой "Рейтинг", готовы проголосовать за партию "Слуга народа", 15,1% - за "Оппозиционную платформу - За життя", 14% - за "Европейскую солидарность" и 9,2% - за "Всеукраинское объединение "Батьківщина" на выборах в Верховную Раду.

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