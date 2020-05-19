Зеленский проведет пресс-конференцию с ограниченным количеством СМИ

Президент Владимир Зеленский проведет пресс-конференцию в годовщину своей инаугурации, 20 мая.

Об этом говорится в сообщении на сайте Президента, передают Українськi Новини.

"В среду, 20 мая, в 10:30 начнется пресс-конференция Президента Украины Владимира Зеленского", - сказано в нем.

Общение со СМИ пройдет в парковой части Мариинского дворца.

"В связи с карантинными мероприятиями, внедренными в стране для противодействия распространению эпидемии COVID-19, количество представителей средств массовой информации, которые смогут принять участие в мероприятии, будет ограниченной", - говорится в сообщении.

Офис намерен аккредитовать от одного СМИ одного журналиста, а также одного фотографа или одного видеооператора.

Как сообщали Українськi Новини, менее 40% украинцев оценивают первый год президентства Зеленского удовлетворительно. 20 мая 2019 года состоялась инаугурация Зеленского.

А 34% респондентов, опрошенных социологической группой "Рейтинг", готовы проголосовать за партию "Слуга народа", 15,1% - за "Оппозиционную платформу - За життя", 14% - за "Европейскую солидарность" и 9,2% - за "Всеукраинское объединение "Батьківщина" на выборах в Верховную Раду.