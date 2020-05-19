подписаться на рассылку
26.45 26.75
28.55 29.1
˟
  • Новости
  • Политика
  • Зеленский проведет пресс-конференцию с ограниченным количеством СМИ
19 мая 2020, вторник, 11:07 531
Политика 2020-05-19T13:15:03+03:00
Українські Новини
Зеленский проведет пресс-конференцию с ограниченным количеством СМИ

Зеленский проведет пресс-конференцию с ограниченным количеством СМИ

Анна Рудык
СМИ, Пресс-конференция Президента, Владимир Зеленский, Инаугурация Зеленского
Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента
Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

Президент Владимир Зеленский проведет пресс-конференцию в годовщину своей инаугурации, 20 мая.

Об этом говорится в сообщении на сайте Президента, передают Українськi Новини.

"В среду, 20 мая, в 10:30 начнется пресс-конференция Президента Украины Владимира Зеленского", - сказано в нем.

Общение со СМИ пройдет в парковой части Мариинского дворца.

"В связи с карантинными мероприятиями, внедренными в стране для противодействия распространению эпидемии COVID-19, количество представителей средств массовой информации, которые смогут принять участие в мероприятии, будет ограниченной", - говорится в сообщении.

Офис намерен аккредитовать от одного СМИ одного журналиста, а также одного фотографа или одного видеооператора.

Как сообщали Українськi Новини, менее 40% украинцев оценивают первый год президентства Зеленского удовлетворительно. 20 мая 2019 года состоялась инаугурация Зеленского.

А 34% респондентов, опрошенных социологической группой "Рейтинг", готовы проголосовать за партию "Слуга народа", 15,1% - за "Оппозиционную платформу - За життя", 14% - за "Европейскую солидарность" и 9,2% - за "Всеукраинское объединение "Батьківщина" на выборах в Верховную Раду.

Больше новостей о: СМИ Пресс-конференция Президента Владимир Зеленский Инаугурация Зеленского

Распродажа президентского имущества: Госуправление...
По случаю года президентства Зеленский встретится ...
От британской разведки – сборник, от Джека Ма – "п...
Зеленский назначил председателем Днепровского райо...
Количество новых случаев коронавируса падает третий день подряд
Зеленский проведет пресс-конференцию с ограниченным количеством СМИ
Новости
В Аляске чиновник попал в скандал из-за того, что сравнил меры по противодействию с коронавирусом с Холокостом 13:12
Столичные медики в дождь вышли на акцию протеста из-за нехватки финансирования 13:12
НБУ снова укрепил гривну. Официальный курс нацвалюты на 20 мая 12:51
В Украине заработало госрегулирование цен: список социальных товаров и что это значит 12:43
В половину меньше пассажиров и все в масках. Как будет работать транспорт в Киеве после 22 мая 12:33
больше новостей
МОН просит разрешить посещение учебных заведений для контрольных, лабораторных и практических работ 17:19
Ослабление карантина: как будут работать спортзалы и фитнесс-клубы 22:24 Инфографика
Прогноз плачевный: МАУ закрыла продажи билетов до июля 23:47
Морковь на свалке. Фото: Andrew Havand
Видео дня: Тонны моркови фермер выбросил на свалку под Киевом 16:19
Суд обязал Порошенко извиниться перед Шарием 17:13
больше новостей
Учебник географии для 8 класса авторства Петра Масляка
Скандально прославившийся учебник географии Масляка поспешно удалили с сайта Минобразования 15:19
"Там договоренность". Андрей Портнов рассказал, почему Порошенко не вручено подозрение 15:33
Морковь на свалке. Фото: Andrew Havand
Видео дня: Тонны моркови фермер выбросил на свалку под Киевом 16:19
Прогноз плачевный: МАУ закрыла продажи билетов до июля 23:47
Вакарчук вошел в тройку политиков, которым люди больше всего не доверяют 06:19 Инфографика
больше новостей
В Минздраве назвали даты этапов смягчения карантина
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok