От британской разведки – сборник, от Джека Ма – "покемон": что подарили Зеленскому

Владимир Зеленский, избранный Президентом ровно два года назад, получил со дня инаугурации в 2019 году 181 подарок, среди которых от Секретной разведывательной службы Министерства иностранных дел Великобритании (MИ-6) – собрание сочинений Шекспира, а от китайского бизнесмена, основателя компании Alibaba Group Джека Ма – фарфоровую статуэтку "Покемон".

Об этом говорится в ответе Офиса Президента на запрос Українських Новин.

Треть подарков, около 60, он получил в 2019 от иностранных лидеров, делегаций и компаний.

В день инаугурации Зеленского, 20 мая 2019, делегация США презентовала главе государства коробку сигар с орлом на крышке, Президент Венгрии Янош Адер – статуэтку, делегации Казахстана – часы, а Румынии – подарочную ручку.

В течение первого полугодия президентства Зеленский получил в подарок от бывшего председателя Европейского совета Дональда Туска галстук Hermes, от делегаций бизнесменов Китая – красную вазу с рисунком цветов, свиток с драконом и птицей и свиток с изображением моста, от посланника премьер-министра Японии – скатерть, от американских сенаторов – металлическую тарелку с символикой США, от Президента Финляндии – вазу, от МИДов Польши – запонки, а Швеции – дизайнерскую тарелку из металла, от делегаций Словакии, Израиля и Франции – тарелку из хрусталя, статуэтку и ручку.

Во время визита в Турцию Зеленскому презентовали 10 подарков, среди которых галстук от Президента Реджепа Тайипа Эрдогана, сахарница, мешочек с горохом нут и семенами кориандра, о во время визита в Эстонию – 5, среди которых велосипед и маска для сна.

В ходе визита в Литву Зеленский получил от Президента Гитанаса Науседы галстук и брошку, в Латвию – запонки от спикера Сейма, в Польшу – графин и набор стаканов, а в Японию – часы на деревянной доске.

В Украине Президент получил банку с надписью "Слава Украине" и табличкой из тюрьмы от освобожденного из заключения в России режиссера Олега Сенцова и мягкую игрушку "Сова" от экс-председателя Харьковской областной государственной администрации Юлии Светличной.

Во время рабочего визита Зеленского в Одессу ему презентовали кепку "гоцманка" и керамическую статуэтку "дельфин", на Чернобыльскую атомную электростанцию – дозиметр, а на Восток – деревянную табличку с надписью "Украина или смерть".

Помимо этого в 2019 Зеленскому дарили Библии, иконы из бисера, вышиванку, его портрет, картину "Зе! Команда" и около сотни различных книг.

Как сообщали Українські Новини, в июле в Черкассах Зеленский отказался принять в подарок свой гипсовый бюст, назвав его ужасным.

В 2016 году Порошенко подарили путеводитель по Крыму и еще 280 подарков. В 2017 Порошенко получил 74 подарка, среди которых журналы с рецептами и книга "Веселая физкультура". В 2018 году Порошенко презентовали книгу о венгерско-украинских отношениях и еще 25 подарков.