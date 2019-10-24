У Зеленского раскрыли стоимость пресс-марафона в Kyiv Food Market

Государственное управление делами (ГУД) потратило 373 тыс. гривен на проведение так называемого пресс-марафона Президента Владимира Зеленского, прошедшего 10 октября.

Об этом говорится в ответе ГУД на запрос Українських Новин.

"В Государственное управление делами поступили документы на оплату услуг по ресторанному обслуживанию по время указанного мероприятия на сумму 174 396 гривен и услуг по техническому обеспечению его видео- и аудиосъемки и трансляции на сумму 198 529 гривен. Документы на оплату других услуг, связанных с проведением мероприятия, не поступали", - сказано в нем.

Общение Зеленского со СМИ проходило в фуд-холле Kyiv Food Market и длилось более 14 часов.

На ресторанное обслуживание мероприятия израсходовано 174,4 тыс. гривен.

Офис Президента обеспечивал трансляцию "пресс-марафона" в прямом эфире.

Съемка обошлась в 198,5 тыс. гривен.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский побил мировой рекорд Лукашенко по продолжительности пресс-конференции в два раза. В небольших перерывах многочасового общения со СМИ Зеленскому пришлось проходить процедуры, чтобы не потерять голос.

Чтобы узнать, о чем рассказал Президент в течение дня, почитайте текстовую трансляцию пресс-марафона Зеленского. Также можете посмотреть реакцию соцсетей и фотожабы на пресс-марафон Зеленского.

Спустя две недели после пресс-марафона Зеленского владельца Kievfoodmarket взяли под домашний арест.